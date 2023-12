Nvidia GeForce RTX 4080 Super und Co.: Leak bestätigt die Launchtermine

Zu den kommenden Super-Grafikkarten von Nvidia hat es bereits mehrere Gerüchte und Leaks gegeben. Demnach wird Nvidia im Januar 2024 die neuen Modelle GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super und RTX 4070 Super vorstellen. Inzwischen ist ein Embargo-Dokument durchgesickert, das noch etwas mehr Aufschluss über die Pläne gibt. Alle drei Grafikkarten werden demnach im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas am 8. Januar 2024 enthüllt.

Am selben Datum dürfen laut dem Dokument auch Unboxings der Nvidia GeForce RTX 4070 Super online gehen. Zu den anderen Grafikkarten macht Nvidia da keine genaueren Angaben. Klar wird auch, dass es wohl von den Grafikkarten keine Founders-Editionen geben wird. Die Partner von Nvidia dürften also direkt mit eigenen Designs und somit abweichenden Kühllösungen loslegen.

Was die Erscheinungstermine betrifft, so soll die GeForce RTX 4070 Super als erstes Modell verfügbar werden, und zwar ab dem 17. Januar 2023. Am 23. Januar 2024 soll dann die stärkere GeForce RTX 4070 Ti folgen. Schließlich reicht man die nochmals potentere GeForce RTX 4080 Super dann am 31. Januar 2023 nach.

Die Preise sind ebenfalls noch offen, sodass wir abwarten müssen, inwiefern Nvidia an der Preisschraube drehen wird oder möglicherweise die bereits erhältlichen Modelle reduziert bzw. zugunsten der Super-Varianten auslaufen lässt. Auch da gibt es derzeit noch unterschiedliche Prognosen.

Quelle: WCCFTech