Asus ROG Cetra True Wireless Speed Nova: Gaming-Earbuds kosten 228,90 Euro

Asus hat seine neuen Gaming-Earbuds ROG Cetra True Wireless Speed Nova vorgestellt. Hinter diesem Namens-Ungetüm verbergen sich In-Ear-Kopfhörer zum Preis von 228,90 Euro, die speziell für Spieler gedacht sind. So lassen sie sich einerseits via Bluetooth 5.3 verbinden und andererseits über 2,4 GHz, was dann natürlich die Latenzen deutlich senkt.

Die Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova können auch beide Verbindungen parallel halten. Das kann sinnvoll sein, um den In-Game-Sound zu hören, aber bei Bedarf z. B. nahtlos zu einem Anruf am Smartphone zu wechseln. Im Lieferumfang liegt im Übrigen ein passender USB-C-Dongle für 2,4-GHz-Verbindungen gemeinsam mit einem USB-A-Adapter bei. Dabei ist die Audiowiedergabe mit bis zu 24-bit bei 96 kHz unter Verwendung des Codecs LC3+ möglich.

Adaptives ANC ist ebenfalls an Bord und soll besonders effizient arbeiten, da auch der Sitz im Gehörgang in Echtzeit überwacht wird. Zudem setzt Asus zusätzlich auf Knochenschall, um die Sprachqualität bei Telefonaten zu verbessern. Geladen werden die Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova bzw. ihr Case wahlweise kabellos per Qi oder via USB-C. Dank Schnellladung reichen 5 Minuten für bis zu eine Stunde Wiedergabe. Neben aktiver Geräuschunterdrückung lässt sich auch eine RGB-Beleuchtung zuschalten.

Alst Begleit-App dient Armoury Crate. In der Anwendung lassen sich nicht nur Firmware-Updates durchführen, sondern auch das ANC regeln und ein Equalizer nutzen. Die Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova sind in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 228,90 Euro/ CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im Asus-Webshop (DE/AT & CH) verfügbar.