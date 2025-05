ViewSonic ColorPro VP2788-5K: 5K-Monitor mit hoher Farbgenauigkeit

ViewSonic hat mit dem ColorPro VP2788-5K einen neuen 5K-Monitor mit 27 Zoll Diagonale in sein Repertoire aufgenommen. Mit diesem Bildschirm, der auch Thunderbolt 4 mitbringt, visiert man speziell Mac-Nutzer an. Schließlich skalieren Apples Geräte bei 5K-Auflösung deutlich besser, als etwa bei 4K. Zudem wirbt man mit einer Farbwiedergabe auf professionellem Niveau. Dafür soll die werkseitige Kalibrierung genau so sorgen wie die Abdeckung des Farbraums DCI-P3 und die Farbgenauigkeit von Delta-E ≤ 2. Zumal die Monitore von Pantone zertifiziert worden sind.

Der ViewSonic ColorPro VP2788-5K nutzt ein IPS-Panel, das den Farbraum DCI-P3 zu 99 % abdeckt und eine Helligkeit von 500 Nits erreicht – bei einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 und einer Bildwiederholrate von 75 Hz. Der ViewSonic ColorPro VP2788-5K unterstützt überdies die Hardware-Kalibrierung über die ViewSonic-Software Colorbration+, auch kompatibel mit dem ColorPro Wheel und Kalibriergeräten von X-Rite.

Konkret löst der LCD-Monitor mit 5.120 x 2.880 Pixeln auf und ist laut ViewSonic speziell für die Apple Macs optimiert. Dank Thunderbolt 4 sind Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s möglich und es lassen sich z. B. angeschlossene MacBooks mit 100 Watt Strom versorgen. Per USB-C sind immerhin noch via Power Delivery 15 Watt möglich. Als weitere Schnittstellen integriert der Monitor HDMI, DisplayPort und auch USB-A. Multiscreen-Set-ups lassen sich hier auch per Daisy-Chain realisieren.

Der ViewSonic ColorPro VP2788-5K ist auch um 120 mm in der Höhe verstellbar, um 60° schwenkbar und um -5 bzw. 22° neigbar. Er kann auch im Pivot-Modus genutzt werden. Eine entspiegelte Oberfläche mit AGLR (Anti-Glare, Low Reflection) soll Reflexionen und Spiegelungen reduzieren. Für den Sound sind zwei 5-Watt-Lautsprecher integriert.

Der ViewSonic ColorPro VP2788-5K ist ab Anfang Juni 2ß25 im Handel für 1.239 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.