Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro: Neue TWS-Kopfhörer sind offiziell

Anker hat seine neuen TWS-Kopfhörer (True Wirless) vorgestellt: die Liberty Air 2 Pro. Sie nutzen das „Zahnbürstenkopf-Design“, das anno dazumal mit den Apple AirPods begonnen hat. Allerdings sind auch moderne Funktionen wie ANC (Active Noise Cancelling) und ein Transparenz-Modus an Bord. Das heißt, Benutzer können die Umgebungsgeräusche wahlweise gezielt unterdrücken oder auch durchlassen.

Anker nutzt für die Bluetooth-Kopfhörer 11-mm-Treiber und gibt über die Soundcore-App verschiedene Modi zur Wahl für die Geräuschunterdrückung – etwa Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen. Die Akkulaufzeit soll auf rund 7 Stunden ohne und 6 Stunden mit ANC kommen. Die Ladeschale der Earbuds lässt sich via USB Typ-C oder aber über Q-Ladegeräte aufladen und gibt dann ihre Power an die Earbuds weiter. 10 Minuten Aufladung sollen für rund 2 Stunden Musikhören ausreichen.

Telefonieren kann man mit den Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro natürlich auch. Sechs Mikrofone sollen da für eine sauber Verständlichkeit für beide Gesprächsteilnehmer sorgen. Direkt an den Ohrstöpseln könnt ihr auch auf Sprachassistenten wie Apple Siri zugreifen. Via HearID lassen sich zudem individuelle Hörprofile erstellen. Dafür wird dann ein kleiner Hörtest in der App absolviert und die Ergebnisse gespeichert.

Über Amazon.de sind die neuen Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro bereits für die eingangs genannten 129,99 Euro bestellbar.