Xiaomi stellt die neue Smartphone-Serie Redmi Note 10 vor

Xiaomi hat vier neue Smartphones für den internationalen Markt vorgestellt: die Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G und schließlich Note 10 Pro. Alle mobilen Endgeräte der Reihe visieren die Mittelklasse an, decken jedoch unterschiedliche Bedürfnisse ab. Beispielsweise bietet nur das 5G-Modell eben die entsprechende Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard. Dafür kann das Pro-Modell mit der höchsten Leistung und der besten Kamera aufwarten.

Bis auf das Redmi Note 10 5G nutzt nun erstmal die ganze Note-Reihe AMOLED-Displays. Offen ist jedoch aktuell noch, welche der vier Modelle wirklich in Deutschland vertrieben werden. Denn ein weiteres Online-Event wird am 25. März stattfinden und sich dann speziell um den Launch in hiesigen Gefilden drehen. Anzumerken ist, dass jedes der neuen Smartphones ein anderes SoC nutzt. Beim Redmi Note 10 Pro ist es etwa der Snapdragon 732, beim Note 10 der Snapdragon 678, beim Note 10 S der MediaTek Helio G95 und beim Note 10 5G der MediaTek Dimensity 700.

Auch ist nur das Redmi Note 10S ab Werk mit MIUI 12.5 versehen. Deutsche Preise fehlen aktuell noch, die wird es eben erst am 25. März 2021 geben Das Redmi Note 10 Pro startet im Ausland für 279 US-Dollar mit 6 / 64 GByte. Es gibt Launch-Angebote für 249 US-Dollar. Das Redmi Note 10 liegt bei 199 US-Dollar in der Grundausstattung. Erste Angebote gehen hier bis auf 179 US-Dollar runter. Für das Redmi Note 10S geht es bei 229 US-Dollar los. In ersten Angeboten geht man zum Launch auf 199 US-Dollar runter. Das Redmi Note 10 5G startet schließlich bei 199 US-Dollar – für Early Birds bei 179 US-Dollar.