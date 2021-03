Bitcoin und seine Alternativen

Einige Programmierer haben versucht, ihre eigenen Versionen von Kryptowährungen zu erstellen. Anstatt den gesamten Code selbst zu schreiben, haben sie aber Bitcoin einfach abgezweigt.

Namecoin – NMC

Namecoin war die erste Abzweigung von Bitcoin und wurde am 18. April 2011 eingeführt, also zwei Jahre nach der Gründung von Bitcoin. Alles war fast das gleiche wie in Bitcoin, mit Ausnahme der Möglichkeit, Daten in einer eigenen Blockchain-Transaktionsdatenbank zu speichern. Es war beabsichtigt, eine zensurgeschützte Domain zu erstellen, die funktional ähnlich zu. Com oder anderen Domains ist, jedoch unabhängig von ICANN arbeitet, der primären und zentralisierten Behörde für die Verwaltung von Domainnamen. Nach einem vielversprechenden Start muss man heute leider gestehen, dass Namecoin aufgrund seiner kryptografischen Ähnlichkeit mit Bitcoin eine schlechte Idee war. Das ermöglichte es den Minern, diese Kryptowährung anzugreifen.

Litecoin – LTC

Als Charlie Lee, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, vom Namecoin-Kampf erfuhr, gab er Litecoin im Oktober 2011 (6 Monate nach dem Namecoin) aus dem Bitcoin-Code heraus. Er führte den Verschlüsselungsalgorithmus als Ersatz für den Proof-of-Work-Algorithmus ein, passte den Mining-Schwierigkeitsgrad auf 2,5 Minuten pro Block an und erhöhte die Gesamtausgabe von Münzen (Coins) auf 84 Millionen Litecoins (viermal mehr als Bitcoin). Litecoin gilt ebenso wie Silber und Gold als der jüngere Bruder von Bitcoin. In Bezug auf die Verwaltung ist Litecoin definitiv zentraler, da Charlie Lee sehr aktiv daran arbeitet, seine Philosophie durch die Litecoin-Community voranzutreiben und zu fördern. Das fördert Innovationen, wird jedoch von jenen kritisiert, die Kryptowährungen als dezentrale Erscheinung betrachten. Litecoin war die erste der Top 5 Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung, die SegWit im Mai 2017 aktiviert hat. Und bald gab es eine Anpassung von Litecoin an das Lightning Network. Aufgrund seiner Innovationen könnte Litecoin sicherlich seinen Platz unter den besten Kryptowährungen behalten.

Bitcoin Cash – BCH

Bitcoin Cash ist das Ergebnis einer Abzweigung am 1. August 2017, als Bitcoin (Core) ein SegWit-Update durchlief und die BCH-Community dies nicht tat. Die Blockgröße in BCH beträgt bis zu 8 MB, wodurch 8-mal mehr Transaktionen pro Block als in BTC gespeichert werden können. BCH akzeptierte SegWit nicht und das war gerade der Hauptgrund für die Aufteilung, da SegWit andere Mining-Hardware als BCH benötigt. Alles andere zwischen den beiden Forks ist ziemlich ähnlich. Trotz mehrerer starker Sprünge, gefolgt von Abstürzen, ist es BCH gelungen, in den Top 10 der Kryptowährungen zu bleiben. Ob er seine Position beibehält oder nicht, bleibt aber abzuwarten.

Ethereum – ETH

Wenn Sie glauben, dass Bitcoin eine Blockchain der 1. Generation ist, dann verdient Ethereum es, als Blockchain der 2. Generation bezeichnet zu werden, in der es viel mehr Funktionen gibt. Ethereum wurde Ende 2013 vom Nachwuchstalent Vitalij Buterin entwickelt. Er schlug vor, Blockchain nicht nur für Währungen zu verwenden, sondern die Funktionalität zu erweitern, indem es eher wie ein dezentraler Computer verwendet wird. Anstatt die Münzen jedes Teilnehmers zu speichern, führt dieser Ethereum-Computer, auch als Ethereum Virtual Machine (EVM) bekannt, Arbeitscode aus. Um die Entwicklung im Sommer 2009 zu finanzieren, veranstaltete die Ethereum Foundation ein ICO, bei dem je nach Zeitpunkt der Teilnahme 1 BTC ca. 1337-2000 ETH kosten könnte. Insgesamt sammelten die Entwickler etwas mehr als 31.529 BTC, was zu diesem Zeitpunkt die gewünschten 15 Millionen US-Dollar darstellte. Dadurch konnte der anfängliche Preis von Ethereum auf rund 30 Cent festgelegt werden. Das System wurde etwa ein Jahr später, am 30. Juli 2015, eingeführt.

Wie jeder andere Computer verfügt Ethereum über ein Betriebssystem namens EVM (Ethereum Virtual Machine). Das EVM führt den Code aus, der in allen teilnehmenden Knoten im Netzwerk gespeichert ist. Wenn Sie ein Programm haben und möchten, dass es von externen Kräften nicht mehr aufzuhalten ist, kann Ethereum es für Sie vollständig dezentral starten.