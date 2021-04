Microsoft Surface Laptop 4: Erscheinungstermin und Preise durchgesickert

Microsoft soll nach in diesem Monat neue Surface-Notebooks auf den Markt bringen: die Surface Laptop 5 mit 13,5 bzw. 15 Zoll. Während das Design identisch zu den Vorgängermodellen ausfalle, soll es erstmals auch Modelle mit AMD-Chips geben. In den Intel-Versionen wiederum stecken dann die aktuellen Intel Core der 11. Generation. Mittlerweile ist durchgesickert, dass die Surface Laptop 4 am 27. April 2021 auf den Markt kommen sollen. Auch die Preise sind größtenteils schon bekannt.

Erneut sollen die Notebooks aus dem Hause Microsoft ein Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung verwenden. Obwohl sich visuell keine Änderungen feststellen lassen, soll es eine Anpassung geben: Über ein Fach an der Unterseite des Gehäuses lasse sich das interne SSD austauschen. Offiziell solle dies aber nur durch zertifizierte Microsoft-Partner durchgeführt werden.

Folgende Preise stehen nun für die einzelnen Modelle im Raum, sie sind auf Europa bezogen:

Surface Laptop 4 13.5 i5 8 GB 512GB: 1499 Euro

Surface Laptop 4 13.5 i5 16 GB 512GB: 1699 Euro (?)

Surface Laptop 4 13.5 i7 16 GB 512GB: 1899 Euro

Surface Laptop 4 13.5 Ryzen 5 SE 8 GB 256GB: 1149 Euro

Surface Laptop 4 13.5 Ryzen 5 SE 16 GB 256GB: 1399 Euro

Surface Laptop 4 15 i7 16 GB 512GB: 1999 Euro

Surface Laptop 4 15 i7 32 GB 1TB: 2699 Euro (?)

Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 8 GB 256GB: 1499 Euro

Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 8 GB 512GB: 1699 Euro

Surface Laptop 4 15 Ryzen 7SE 16 GB 512GB: 1899 Euro

In Deutschland könnten die neuen Surface-Laptop-4-Modelle teilweise sogar etwas günstiger sein, da je nach Land unterschiedliche Steuersätze und Angab en abfallen. So steht im Raum, dass der Surface Laptop 4 13,5 mit Ryzen 5 , acht GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz in Deutschland etwa nur 1.129 Euro kosten solle.

Hinter einigen Preisen steht noch ein Fragezeichen, da keine Euro-Preise zu finden gewesen sind, sondern hier nur Angaben aus anderen Länderen außerhalb der EU umgerechnet wurden. Es werde zudem auch Basismodelle mit einem Ryzen 5 bzw. einem Intel Core i5 mit jeweils 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz geben. Jene tragen noch keine europäischen Preisschilder. In den USA werde das i5-Modell wohl 999 US-Dollar kosten.

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop 4 Modell 13,5 Zoll 15 Zoll Betriebssystem Windows 10 Home Display 13,5 Zoll, 2256 x 1504 Pixel, 3:2-Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi 15 Zoll, 2496 x 1664 Pixel, 3:2 Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi CPU Intel Core 11. Generation i5-1145G7 oder i7-1185G7 CPU

AMD Ryzen 5-4680U oder Ryzen 7 4980U CPU Grafik Intel: Iris Plus Graphics 950

AMD: Radeon Graphics Arbeitsspeicher 8, 16 oder 32 Gigabyte RAM (32 GB nur Intel) Speicher 128, 256, 512 GB bis 1 Terabyte PCIe-NVMe-SSD (1 TB nur Intel) Konnektivität Surface Connect, USB A, USB C, WLAN AX, Bluetooth Besonderheiten Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel, Umgebungslichtsensor Akku 6513 mAh, 49 Wh Maße und Gewicht 308 x 223 x 14,5 mm

Intel 1,31 kg / AMD 1,25 Kg 339,5 x 244 x 14,5 mm

Intel 1,54 kg / AMD ? Kg Gehäuse gefrästes Aluminium

Quelle: WinFuture