Sportspiel „NBA 2K21“ aus 2020 jetzt schon kostenlos

Die erst im letzten Herbst eingeführte Basketball-Simulation „NBA 2K21“ wird derzeit als Gratis-Spiel der Woche bei Epic Games angeboten. Bislang kostete dieses Sportspiel noch 60 Euro und ist damit eines der wenigen aktuellen und hochpreisigen Titel, die für eine begrenzte Zeit kostenlos bei Epic zum Download zu haben sind.

„NBA 2K21“ wurde im September 2020 veröffentlicht und erhielt gemischte bis durchschnittliche Kritiken. Das Sportspiel wurde aber bis Ende 2020 mehr als 8 Millionen-mal verkauft, schließlich ist es das einzige aktuelle Spiel dieser Art mit offizieller Lizenz der weltweit beliebten US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Die Basketball-Simulation bietet etliche verschiedene Spielmodi neben dem üblichen Karrieremodus. So kann der Spieler in „Mein Team“ seine eigene Mannschaft aus aktuellen Spielern und historischen Legenden zusammen stellen und damit gegen die Welt antreten. In „Mein GM / Meine Liga“ nimmt man auf dem Chefsessel Platz und trifft Entscheidungen, die sich nicht nur auf den eigenen Spieler oder dessen Team auswirken, sondern auch auf die gesamte Franchise und sogar die ganze Liga.

Im Modus „Viertel“ erlebt man den virtuellen Basketballalltag in einem Stadtviertel, das nie schläft, und in dem es immer etwas zu tun gibt. Man steigt mit einem Team in 3-gegen-3-Streetball-Spiele ein oder spielt in 5-gegen-5-ProAm-Spielen um höhere Einsätze. Außerdem kann man im Modus „Jetzt Spielen“ schnell in ein unkompliziertes Basketballspiel gegen einen Freund oder die KI einsteigen und vier Viertel intensiven NBA-2K-Basketball spielen.

Das Sportspiel „NBA 2K21“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 27. Mai kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games