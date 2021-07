ZTE Axon 30 vorgestellt: Smartphone mit Selfie-Kamera unter dem Bildschirm

ZTE hat in dieser Woche für den chinesischen Markt das neue Smartphone Axon 30 vorgestellt. Es kommt der Qualcomm Snapdragon 870 5G als Herzstück zum Einsatz. Dem Prozessor stehen bei diesem Modell wahlweise 6 bzw. 12 GByte RAM zur Seite plus 128 / 256 GByte UFS-3.1-Speicherplatz. Der eigentliche Clou ist jedoch die Under-Display-Frontkamera mit 16 Megapixeln. Jene sitzt in der Tat unter dem AMOLED-Bildschirm. Daher kommt das Axon 30 ohne Notch oder Punch-Hole aus.

Wie die Qualität der Fotos ausfallen wird, ist aber noch schwer zu sagen – genau das wurde beim Vorgängermodell, dem Axon 20, nämlich bemängelt. ZTE wirbt zumindest damit, dass sich die Bildqualität stark gesteigert habe. Der erwähnte Bildschirm im Format 21,5:9 kommt im Übrigen auf eine Diagonale von 6,92 Zoll und löst mit 2.460 x 1.080 Pixeln auf. Zudem decke man 100 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt DC-Dimming. Der Screen legt eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine Touch-Abtastrate von 360 Hz an. Auch DTS:X soll das Smartphone unterstützen.

So wie Oppo, nutzt ZTE am Axon 30 eine Technik, um den RAM virtuell zu erweitern – um bis zu 5 GByte. Bleibt noch die Hauptkamera unter den Eckdaten. Sie setzt auf 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 5 (Makro) + 2 (Tiefensensor) Megapixel. Der Akku des ZTE Axon 30 kommt auf 4.200 mAh und lässt sich mit 55 Watt schnell wieder aufladen. Das Smartphone nutzt Android 11 als Betriebssystem und hat als Launcher MyOS 11 an Bord. Dabei ist das mobile Endgerät 7,8 mm dick und wiegt ca. 189 g.

In China kostet das ZTE Axon 30 mit 8 / 128 GByte umgerechnet in etwa 286 Euro. Wer die Version mit 12 / 256 GByte kaufen möchte, zahlt 403 Euro. Der Verkauf beginnt am 3. August 2021. Auch international wird das ZTE Axon 30 erscheinen. Weitere Angaben dazu sollen laut Hersteller schon bald folgen.

Quelle: ZTE