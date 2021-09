Mit Bitcoin gegen Einkommensungleichheit

Viele Menschen fragen sich, wie Bitcoin und Blockchain in die aktuelle Gleichung passen, in der die Einkommensungleichheit jedes Jahr zunimmt. Einige Experten argumentieren, dass digitale Währungen wie Bitcoin die Kluft im globalen Wohlstand potenziell überbrücken können. Seit 2017 haben Entwicklungsländer in Lateinamerika, Südostasien und Afrika südlich der Sahara Zugang zu Bitcoin und der Blockchain-Technologie.

Auch Wohltätigkeitsorganisationen nutzen Bitcoin, um Gelder an bedürftige Gemeindemitglieder zu senden. Diese Organisationen konzentrieren sich darauf, Menschen beim Zugang zu Darlehen und beim Aufbau von Krediten zu unterstützen, ohne dass sie ein Bankkonto eröffnen müssen. Nachdem sie Bitcoins erhalten haben, nutzen sie Plattformen, um sie in US-Dollar oder lokale Währungen umzuwandeln, mit denen sie Ressourcen wie Lebensmittel und sauberes Wasser erwerben können.

Bitcoin und Wohlstandsgefälle

Bitcoin hat einen mysteriösen Charakter, der zu falschen Vorstellungen über seine Verwendung geführt hat. Einige Menschen im Mainstream haben Bitcoin in den Bereich der Gamer und Hacker verbannt. Aber die Geschichte dieser Kryptowährung hat einen anderen Zweck gezeigt.

Satoshi Nakamoto schuf Bitcoin, um das weltweite Wohlstandsgefälle zu überbrücken. Deshalb registrierte Satoshi den Domainnamen für diese virtuelle Währung online während der Großen Rezession 2008. Danach veröffentlichte der angebliche und mysteriöse Bitcoin-Schöpfer eine Erklärung, in der er erklärte, dass Bitcoin als elektronische Geldüberweisung Methode dem Kampf gegen zentralisierte Währungsmanipulationen diente.

Die Vermögensungleichheit ist jedoch nach wie vor eine drastische Herausforderung, denn für viele Menschen in den mittleren und unteren Einkommensklassen ist es schwierig, Bitcoin zu besitzen. In den USA hat die Ungleichheit ein Rekordhoch erreicht, und die Volkszählung zeigt eine schrumpfende Mittelschicht.

Während die Weltwirtschaft unter erheblichem Druck steht, könnte die wachsende Popularität von Bitcoin diese virtuelle Währung wieder ihrem eigentlichen Zweck zuführen. So könnten die Menschen Bitcoin schließlich nutzen, um die Einkommensungleichheit zu bekämpfen.

Wie Bitcoin die Mittelschicht stärkt

Eine Sache, die Bitcoin einzigartig macht, ist das Funktionieren in einem anderen Netzwerk. Blockchain, die Technologie hinter Bitcoin, macht es transparenter als das traditionelle Finanzsystem. Im Wesentlichen wird mit Blockchain eine Datenbank geschaffen, in der das Bitcoin-Netzwerk jede Transaktion aufzeichnet.

Die Blockchain dient also als Aufzeichnung der Kryptowährungen, die Menschen in dem System tauschen. Wenn zwei Parteien mit Bitcoin handeln, zeichnet die Blockchain die Transaktion in einem öffentlichen Hauptbuch auf, das für jeden Nutzer zugänglich ist. Und dies ist eine gemeinsame, unabhängige und verschlüsselte Datenbank.

Experten haben sich dazu geäußert und erklärt, dass Menschen Bitcoin nutzen können, um die Einkommensungleichheit zu verringern. Finanzexperten stellen fest, dass Eliten und Regierungen Inflation erzeugen können, um Reichtum anzuhäufen. Dies erklärt die Vermögensungleichheit, die die Welt im Laufe der Jahre erlebt hat. Bitcoin kann dieses Problem lösen, da die Besitzer von Vermögenswerten durch den Kauf dieser virtuellen Währung aus dem Fiat-System aussteigen können.

Ein grundlegendes wirtschaftliches Problem für die meisten Menschen ist der Mangel an angemessenen Vermögenswerten wie Aktien und Immobilienbesitz. Das Fehlen von Investitionsgeldern und das Leben von einem Gehaltsscheck zum nächsten ist ein Rückschlag für die mittleren und armen Menschen. Die Blockchain-Technologie bietet mehr Möglichkeiten für den Erwerb von Vermögenswerten. Der Immobilienmarkt beispielsweise akzeptiert jetzt Bitcoin. Ein Investor kann einen Teil einer Immobilie besitzen, auch wenn er sie sich nicht ganz leisten kann. Und dieses Geschäftsmodell hilft bei der Verteilung des Reichtums und erweitert gleichzeitig den Kreis der Anleger.

Abschließende Überlegungen

Bitcoin kann es der Mittelschicht ermöglichen, den Folgen der Entscheidungen von Regierungen und Zentralbanken zu entgehen, die zu Problemen wie Inflation führen. Darüber hinaus kann diese Bevölkerungsgruppe die Möglichkeiten nutzen, die die Blockchain-Technologie bietet, um Immobilien zu erwerben. Selbst wenn die Menschen keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben, können sie mit dieser virtuellen Währung in Immobilien investieren. Sektoren wie der Immobiliensektor akzeptieren jetzt Bitcoin. So können nun auch Menschen aus der Mittelschicht in solche Wirtschaftszweige investieren, selbst wenn sie nicht in die gesamte Immobilie investieren können. All dies könnte eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Einkommensungleichheit auf der ganzen Welt spielen.