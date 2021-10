LG Ergo: Ergonomische Monitore für Workstation-Nutzer gehen in die 2. Generation

LG veröffentlicht noch im Oktober zwei neue Monitore für seine Reihe LG Ergo. Es handelt sich hier um die zweite Generation der Monitore, welche für anspruchsvolle Workstation-Anwender gestaltet worden sind. Im Zentrum steht eben die Ergonomie, wie der Name der Marke ja schon verrät. Die Monitore benötigen nun für ihren Ständer / Mikrofonarm keine Verschraubung mehr am Schreibtisch. Die sogenannte C-Clamp kann also auch so befestigt werden. Schreibtischplatten dürfen dafür maximal 75 mm dick sein.

Es kommen nun einmal der neue LG Ergo Dual (27QP88D) und der neue LG Ergo Single (32QP880) auf den Markt. Beide lösen mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf und nutzen IPS-Panels. Allerdings bietet die Dual-Version im Grunde zwei Screens mit 27 Zoll, während die Single-Version einen einzelnen 32-Zoll-LCD kredenzt. Das Dual-Modell lässt sich um bis zu 150 mm in der Höhe verstellen, bei der Single-Version sind es immer noch 130 mm. Außerdem können die Bildschirme um bis zu 335° gedreht werden.

Die beiden neuen LG Ergo können Laptops auch via USB-C aufladen. Im Falle des Ergo Dual ist auch der Betrieb weiterer Displays im Daisy-Chain-Modus via DisplayPort möglich. Für Deutschland nennt LG zwar noch keine konkreten Preise, spricht aber von einer Verfügbarkeit ab dem ersten Quartal 2022. Unten sind noch einmal die technischen Eckdaten zu finden.

Technische Daten der neuen LG Ergo

Ergo Dual 27QP88D Ergo Single 32QP880 Größe/

Seitenverhältnis Bildschirmgröße 27 Zoll x2 31,5 Zoll Auflösung QHD (2560 x 1440) QHD (2560 x 1440) Grafik IPS Ja Ja Farbraum sRGB 99% (Typ.) sRGB 99% (Typ.) Brightness (Typ.) 350 Nits 350 Nitzs HDR HDR10 HDR10 Farbkalibriert Ja Ja Reaktionszeit 5 ms (GtG)

bei entsprechender Einstellung 5 ms (GtG)

bei entsprechender Einstellung AMD FreeSync Technologie AMD FreeSync AMD FreeSync Design Bildschirm Dreiseitig fast

rahmenloses Design Dreiseitig fast

rahmenloses Design Standfuß Ergo Dual Stand Ergo Single Stand Aus-/Einfahrbereich 210 mm

Höhe 150 mm Aus-/Einfahrbereich 210 mm

Höhe 130 mm Schwenkung ±335° /

Neigung -30 bis +35° / Pivot / C-Klemme und Kabeldurchführung Schwenkung ±335° /

Neigung ±25° / Pivot / C-Klemme und Kabeldurchführung Schnittstellen USB Type-C DP Alt. + Power Delivery (Stromversorgung) 65W + Daten DP Alt. + Power Delivery (Stromversorgung) 65W + Daten HDMI x1 x2 Display Port In x1 / Out x1 x1 USB 3.0 x2 downstream x2 downstream Stromversorgung Adapter Adapter Sound Lautsprecher – Stereo-Lautsprecher mit MAXXAUDIO (5Wx2) Software On Screen Control Ja Ja

Quelle: Pressemitteilung