Xbox All Access startet in Deutschland: Rundum-Sorglos-Paket mit Xbox Series X|S und Game Pass Ultimate

Der Händler Cyberport startet als erster Anbieter in Deutschland in Kooperation mit Microsoft das Angebot Xbox all Access. Im Grunde funktioniert das Ganze ähnlich wie ein Mobilfunktarif: Ihr erhaltet eine Xbox Series X bzw. Xbox Series S und dazu den Xbox Game Pass Ultimate im Abonnement. Statt direkt am Anfang eine Summe auf den Tisch zu legen, stottert ihr den Preis quasi in Raten ab. Dafür wird dann auch ein kleiner Aufschlag fällig, wenn man die Kosten vergleicht.

So kostet Xbox All Acces für 24 Monate mit einer Xbox Series S und dem Xbox Game Pass Ultimate 24,99 Euro im Monat. Wer die Xbox Series X nutzen möchte, zahlt stattdessen 32,99 Euro im Monat. In den USA gibt es Xbox All Access schon eine ganze Weile. Nun folgt endlich der Start in unseren Breitengraden.

Wie ihr im Kleingedruckten lest, erfolgt die Finanzierung über die Targobank. Ihr zahlt dabei keine zusätzlichen Zinsen. Eure Bonität wird dabei überprüft, wer also in diesem Bezug negativ dasteht, kann das Angebot nicht in Anspruch nehmen. Nach den 24 Monaten könnt ihr den Xbox Game Pass Ultimate natürlich auch auslaufen lassen und die Xbox Series X|S weiter ohne das Abonnement verwenden.