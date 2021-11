Xiaomi will MIUI 13 (Android 12) noch 2021 verteilen

Xiaomi will noch 2021 Android 12 für seine Smartphones verteilen: Über das Betriebssystem will man natürlich seine Oberfläche MIUI 13 ziehen. Der Unternehmensgründer Lei Jun hat im chinesischen Netzwerk Weibo bestätigt, dass die Aktualisierung noch in diesem Jahr ausgewählte Geräte erreichen soll. Allerdings bezieht er sich da zunächst auf die chinesische ROM. Die internationale Variante folgt zumeist einige Wochen später. Somit könnten globale Nutzer möglicherweise erst 2022 in den Genuss von MIUI 12.5 kommen.

Anzeige

Zu den technischen Verbesserungen von MIUI 13 wollte sich Lei Jun noch nicht im Detail äußern. Man rechnet damit, dass es weitere Optimierungen zur Verlängerung der Akkulaufzeiten geben werde und auch die Performance gegenüber MIUI 12.5 erhöht werde. Auch die Oberfläche dürfte Xiaomi natürlich überholen bzw. ihr mehr Feinschliff verpassen.

Welche Geräte MIUI 13 als erstes erhalten, ist derzeit offen. Heiße Kandidaten sind sicherlich Flaggschiffe wie die Mi 11. Zu erwähnten ist, dass MIUI 13 nicht an allen Smartphones Android 12 entsprechen wird. Seit jeher rollt Xiaomi seine neuen Oberflächen für einige Geräte auf Basis der jeweils aktuellsten Android-Version aus und verbleibt z. B. bei Modellen aus der Einstiegs- und Mittelklasse bei der Vorgängerversion. Wir werden also auch noch Smartphones mit MIUI 13 erleben, bei denen unter der Haube Android 11 seinen Dienst verrichtet.

Quelle: Xiaomi (Weibo)