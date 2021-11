Tesla beginnt damit, Starlink für seine Supercharger-Stationen einzusetzen

Elon Musik ist nicht nur der Geschäftsführer des Autoherstellers Tesla, sondern auch von SpaceX. Letztere bieten auch Starlink an – Internet via Satellit. Eine Kombination liegt da gar nicht so fern und wird nun schleichend in die Wege geleitet. So setzt Tesla an ersten Supercharger-Stationen im US-Bundesstaat Florida Starlink-Technologie für Wi-Fi-Angebote ein.

Fahrer sollen sich also während des Aufladens die Zeit damit vertreiben können, dass sie im Wi-Fi surfen. Allerdings hat man die notwendige Hardware in Form von Satellitenschüsseln schon verbaut, scharf geschaltet ist die Funktion aber wohl noch nicht. Auch ist offen, wie schnell Tesla und Starlink die Technik in der Breite implementieren möchte. Es ist also auch möglich, dass es sich hier nur um ein Pilotprojekt handelt.

Elon Musk hatte in der Vergangenheit jedenfalls schon angedeutet, dass er vorhabe, Starlinks Satelliten-Internet für die Supercharger-Ladestationen zu verwenden. Bleibt zu hoffen, dass man so auch in Europa vorgehen wird. Die Tesla-Fahrer, die an den Superchargern aufladen, wird es sicherlich freuen.

Quelle: Reddit