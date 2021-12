Berlin, 10.12.2021 – noblechairs stellt eine neue Serie in Kooperation mit MARVEL vor. Der Auftakt: ein Thron der Tony Stark selbst würdig wäre, die noblechairs HERO – Iron Man Edition. Diese atemberaubende Version des HERO bezieht seine Inspiration aus Marvels cineastischem Universum. Ein absolutes Muss für jeden MCU Fan, der sein Gaming Setup vervollständigen möchte.

Anzeige

Die hochklassige noblechairs HERO Edition von MARVELs Iron Man entführt dich direkt in die Labore des genialen Erfinders. Auf der komplett roten, der Rüstung nachempfunden Oberfläche, kommen der metallische Schimmer der Vorderseite und die goldenen und schwarzen Akzente besonders gut zur Geltung.

Der Arc Reaktor des Iron Man Anzugs stellt das optische Herzstück des Designs dar und sitzt markant mit seinem unvergesslichen Muster in der Mitte der Rückenlehne. Begleitet wird das fabelhafte Design nicht nur von Iron Mans unverwechselbarem Helm auf der Rückseite, sondern auch seiner Unterschrift. So bekommt ihr Tony Starks Autogramm auf die bestmögliche Weise. Als würdet ihr eure eigene Rüstung anlegen und in die Schlacht ziehen, könnt ihr in diesem besonderen Stuhl Platz nehmen und sagen „Ich bin Iron Man“.

Die Features der noblechairs HERO – Iron Man Edition im Überblick:

edler Gaming Stuhl im ikonischen Iron Man Design

Rot und schwarz mit goldenen und blauen Akzenten

Arc Reaktor in der Rückenlehne

Iron Mans Helm und original Unterschrift eingestickt in die Rückseite

Verstellbare 4D-Armlehnen

Um bis zu 125 Grad verstellbare Rückenlehne

Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes, wasserabweisendes und atmungsaktives Bezugsmaterial

Verstellbare Lendenwirbelstütze und Wippfunktion

Kopfstütze mit Memory-Foam macht ein zusätzliches Kissen überflüssig

Unterstützt ein Gewicht von bis zu 150 kg / 330 lbs

Mit der HERO-Serie von noblechairs sitzt du, wie es dir am besten gefällt. Die Höhenverstellung gepaart mit der praktischen Wippfunktion bietet dir den nötigen Bewegungsspielraum, um deine perfekte Sitzposition zu finden. Mit einem Bewegungsspielraum von 11° bei der Wippmechanik und der Möglichkeit, die Rückenlehne von 90° bis 125° zu verstellen, kannst du jederzeit bequem spielen, Filme schauen oder arbeiten.

Die 4D-Armlehnen bieten dir mit ihrer vergrößerten Oberfläche und den umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten eine Vielzahl einstellbarer Positionen, um die perfekte Haltung zu finden.

Das Fundament der HERO-Serie von noblechairs ist das pulverbeschichtete Fußkreuz aus massivem Aluminium mit fünf Armen und speziell entwickelten Rollen. Diese 60-mm-Rollen bestehen aus einem Nylonkern mit einer Beschichtung aus Polyurethan. Dadurch sind sie leise und eignen sich für den Einsatz auf harten und weichen Böden.

Die noblechairs HERO – Iron Man Edition kann für 489,90 Euro ab sofort bei Caseking bestellt werden und ist voraussichtlich ab Ende Januar lieferbar.