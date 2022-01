Apple iPad Air: Neue Generation angeblich noch im Frühjahr 2022

Apple wird Gerüchten zufolge im Frühjahr 2022 nicht nur die dritte Generation des Apple iPhone SE veröffentlichen, sondern auch ein neues Apple iPad Air der somit fünften Generation. Das schlanke Tablet könne auf den Apple A15 Bionic als Prozessor setzen und würde wohl eine neue Frontkamera mit 12 Megapixeln und Unterstützung für Center Stage mitbringen.

Anzeige

Das zuletzt genannte Feature erlaubt es, dass bei Videochats der Teilnehmende immer ins Zentrum des Bildes gerückt wird. Jenes erreicht man, indem ein großes Sichtfeld angelegt wird, das noch Spielraum für Zooms und Crops bietet. Zusätzlich soll das Apple iPad Air (2022) optionales 5G mitbringen und einen Quad-LED-True-Tone-Blitz integrieren. Das Design werde jedoch gegenüber dem Vorgängermodell unverändert bleiben.

Demnach werde auch die Dicke des Rahmens identisch bleiben. Auch komme weiterhin ein Display mit 10,9 Diagonale zum Einsatz. Der Fingerabdruckscanner (Touch ID) bleibe ebenfalls an Bord. Selbst bei den Farbvarianten wird es wohl nichts Neues geben. Weiterhin soll das iPad Air also in den Farben Space Gray, Silver Green, Rose Gold und Sky Blue zu haben sein.

Aktuell sind diese Angaben aber natürlich noch als Gerüchte zu betrachten. Apple schweigt, sodass wir abwarten müssen, ob tatsächlich ein neues Apple iPad Air in den Startlöchern steht.

Quelle: Macotakara