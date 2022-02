vivo Y76 5G: Neues Mittelklasse-Smartphone startet für 329 Euro

vivo bringt das Y76 5G auf den deutschen Markt. Das Mittelklasse-Smartphone kostet hierzulande 329 Euro, liegt also nahe am neuen OnePlus Nord CE 2 5G. Sowohl vivo als auch OnePlus gehören zum BBK-Konzern, machen sich da aber gegenseitig Konkurrenz. Das vivo Y76 5G setzt auf den MediaTek Dimensity 700 als Chip und bietet 8 GByte LPDDR4X-RAM plus 128 bzw. wahlweise auch 256 GByte UFS-2.2-Speicherplatz. Dieser kann glücklicherweise via microSD erweitert werden.

Das vivo Y76 5G wiegt 175 Gramm und misst 163,84 x 75 x 7,79 mm. In Deutschland sind Farbvarianten in Midnight Black und Cosmic Aurora verfügbar. Bedauerlich ist, dass das mobile Endgerät ab Werk noch auf das veraltete Android 11 setzt – mit vivos Oberfläche Funtouch OS 12. An Bord ist ein LC-Bildschirm mit 6,58 Zoll Diagonale, 2.408 x 1.080 Pixeln als Auflösung, dem Format 20:9 und einer in einem Notch ruhenden Frontkamera mit 16 Megapixeln. Den Fingerabdruckscanner schiebt vivo an die Seite des Y76 5G.

Der Akku des Smartphones steht bei 4.100 mAh und 44 Watt Schnellladung. Für die Hauptkamera nennt vivo den Sensor Samsung Isocell JN1 mit 50 Megapixeln. Zudem runden eine Makro- und eine Porträt-Linse mit jeweils 2 Megapixeln die Ausstattung ab. Als Schnittstellen sind USB-C (2.0), GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3,5-mm-Audio, 4G / 5G LTE, Dual-SIM (Hybrid), microSD und NFC zu nennen.

Das vivo Y76 5G ist in Deutschland laut dem Hersteller ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro erhältlich.

Quelle: vivo