Redmi Note 11: Smartphone der unteren Mittelklasse im Test

Anzeige

Xiaomi bringt, auch in Deutschland, mit der Reihe der Redmi Note 11 neue Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Die Geräte sind pragmatisch und entsprechend preislich aggressiv platziert. Wir haben uns im Test einmal das Standard-Modell, das Redmi Note 11, genauer angeschaut.

Einführung

Das Redmi Note 11 markiert in der neuen Serie von Smartphones sozusagen die goldene Mitte. Es kostet in Deutschland mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz z.B. bei Goboo 199 Euro, bleibt also unter der magischen Grenze von 200 Euro. Technisch bietet das Redmi Note 11 dafür Folgendes.

Redmi Note 11 – Technische Daten

Display: 6,43 Zoll, AMOLED, 2400×1080 Pixel, 90 Hz, Gorilla Glass 3

SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G

GPU: Adreno 610

Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 13

SoC: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 4 GByte LPDDR4X

Hauptkamera: 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor) Megapixel

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 64 GByte (UFS 2.2, erweiterbar)

Schnittstellen: Dual-SIM, 4G LTE (mit Band 20), microSD, 3,5-mm-Audio, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Infrarot, USB-C (2.0)

Akku: 5.000 mAh mit 33-Watt-Schnellladung

Maße / Gewicht: 159,9 x 73,9 x 8,1 mm / 179 g

Besonderheiten: Fingerabdruckscanner an der Seite, IP53, Stereo-Lautsprecher

Farbvarianten: Graphite Gray, Pearl White, Star Blue

Preis: 199,90 Euro

Trotz des konkurrenzfähigen Preises hakt das Redmi Note 11 viele Merkmale ab, die man sich in der Mittelklasse wünscht: Es ist ein AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate an Bord, die Schnellladung ist ordentlich und der Speicherplatz ist sogar erweiterbar.