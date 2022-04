Disney+: Abrechnungsfehler sorgte für unverhofften Rabatt

Disney+ kostete im ersten Jahr 69,99 Euro bzw. für Frühbucher, die sich vor dem Start bereits für ein Jahr als Abonnenten verpflichtet hatten, sogar nur 59,99 Euro. Mittlerweile wurden die Preise beim Streaming-Anbieter jedoch angezogen: auf 89,99 Euro als Jahrespreis bzw. 8,99 Euro bei monatlicher Zahlung. Disney rechtfertigte die Preiserhöhung unter anderem damit, dass durch die Integration der Marke Star viele neue Inhalte hinzugestoßen seien. Deswegen staunten viele Abonnenten nicht schlecht, als ihnen dann doch nur 69,99 Euro in diesem Jahr abgebucht worden sind.

Auch in unserer Redaktion kam dies vor. Offen war, ob es sich dabei um einen Fehler oder aber einen unverhofften Rabatt handelte. Doch wer hoffte, ein weiteres Jahr zum alten Preis Disney+ genießen zu dürfen, muss nun ein Einsehen haben. Disney hat per E-Mail mitgeteilt, dass es sich um einen „technischen Fehler“ gehandelt habe. Das bedeutet, dass man bei denjenigen, bei denen. noch 69,99 Euro abgebucht worden seien, bald einen zweiten Betrag einziehen werde.

Dadurch solle dann auch bei Kunden, bei denen zunächst nur 69,99 Euro abgebucht worden seien, wieder die korrekte Summe durch beide Abbuchungen zustande kommen. Man entschuldigt sich für den Fehler und die Verwirrung. Letzten Endes seien aber 2022 alle Kunden von der Preiserhöhung betroffen, Ausnahmen gebe es nicht.

