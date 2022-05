„Fortnite“: Xbox Cloud Gaming holt das Spiel kostenlos auf alle Geräte

Das Spiel „Fortnite“ von Epic Games ist ein echter Dauerbrenner. Das weiß auch Microsoft und hat sich deswegen an eine direkte Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio gewagt. So bieten die Redmonder bereits Cloud-Gaming über ihren Xbox Game Pass Ultimate an. Dafür ist jedoch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft notwendig. Für „Fortnite“ macht man eine Ausnahme. Es ist also möglich, den Titel über das Xbox Cloud Gaming (Beta) ohne jegliche Kosten zu spielen.

Notwendig ist nicht viel: Wer „Fortnite“ auf diese Weise über die Cloud spielen möchte, benötigt nur ein Microsoft-Konto und ein iOS-, iPadOS-, Android- oder Windows-Gerät mit einem Internetzugang. Ihr könnt dann einfach über euren Browser ans Werk gehen, indem ihr Xbox.com/play aufruft. Dort meldet ihr euch mit eurem Microsoft-Account an und es kann losgehen. Microsoft hat auch schon bestätigt, dass man auf diese Weise noch Zugriff auf weitere Free-to-Play-Titel über die Cloud gratis freischalten wolle.

Über die Cloud könnt ihr „Fortnite“ sowohl mit unterstützten Controllern als auch über die Touch-Steuerung zocken. Warum hat Microsoft sich zu diesem Zug entschlossen? Man wolle so noch mehr Spielern den möglichst unkomplizierten Zugriff aufs Gaming ermöglichen. Allerdings dürfte sicher auch der Gedanke dahinter stecken, die eigene Marke in den Köpfen der Menschen zu verankern und sie womöglich zu kostenpflichtigen Core-Games zu bekehren.

Quelle: Xbox.com