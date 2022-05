Gratis bei Epic Games: „Terraforming Mars“

„Terraforming Mars“ ist ein strategisches Brettspiel aus Schweden, das im Jahr 2018 als Computerspiel adaptiert wurde. Das Spielprinzip entspricht bis auf kleinere Anpassungen dem des Brettspiels. Das Spiel kann solo, gegen andere Spieler oder gegen KI-Gegner gespielt werden und ist derzeit kostenlos zum Download bei Epic Games zu bekommen.

Bei „Terraforming Mars“ übernehmen die Spieler die Rolle jeweils eines Konzerns und versuchen, den Planeten Mars für Menschen bewohnbar zu machen (Terraforming). Die Spieler nutzen dabei Karten, um Technologien aufzubauen und mit diesen Ressourcen zu gewinnen sowie den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, die Temperatur und die Oberfläche bzw. den Ozeananteil des Mars für eine Besiedlung durch Menschen zu verändern und bewohnbar zu machen.

Durch diese Prozesse können die Mitspieler einen guten Terraformwert erreichen und Siegpunkte sammeln. Der Terraformwert bedingt das Basiseinkommen in MegaCredits und den Basispunktestand des Spielers. Das Spiel wird in Generationen gespielt, wobei die Spieler in jeder Generation vier Phasen durchlaufen: die Startspielerphase, die Forschungsphase, die Aktionsphase und die Produktionsphase. Sieger des Spiels ist, wer bei Erreichen der angestrebten Umweltbedingungen des Planeten die meisten Siegpunkte hat. [Quelle: Wikipedia]

„Terraforming Mars“ wird noch bis Donnerstag, den 12. Mai 2022 kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört dase Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games