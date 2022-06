Amazon Prime Day 2022: 12. und 13. Juli als Termine bestätigt

Amazon hat es bestätigt: Der diesjährige Prime Day 2022 findet am 12. und 13. Juli 2022 statt. Dabei werden natürlich auch zahlreiche Technik-Produkte im Preis reduziert. Frühe Prime-Day-Angebote mit Produkten von bekannten Marken starten bereits am 21. Juni. Ab 06. Juli setzt man die Sache fort mit Rabatten auf ausgewählte Amazon-Geräte wie die Echo Dots.

Eine Übersicht über die Deals des Amazon Prime Days 2022 bietet der Händler direkt hier an. Ab 6. Juli 2022 sollen schon einmal vorab diese Produkte im Preis fallen:

Echo Dot (3. und 4. Generation)

Echo Show 5 (2. Generation)

Fire TV Cube

Blink Kameras

Ring Home Security

Fire 7 Kids Pro Tablet

Amazon Music Unlimited steht Neukunden zudem ab 24. Juni für vier Monate lang gratis als Testphase zur Verfügung. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo kaufen, dürfen den Service sechs Monate lang gratis nutzen. Außerdem erhalten Prime-Abonnenten drei Monate Kindle Unlimited kostenlos.

Amazon bietet Spielern zusätzlich im Rahmen des Prime Gaming For Prime Day 2022 über 30 Spiele kostenlos. Gratis gibt es da ab 12. Juli 2022 die „Mass Effect“-Trilogie in der Legendary Edition, „GRID Legends“, „Need for Speed Heat“, „Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy“ sowie „Star Wars Republic Commando“.

Als Vorbereitung winken ab dem 21. Juni und bis 13. Juli 2022 25 Indie-Spiele:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Wir hoffen, dass einige unserer Leser bei den Deals fündig werden! An die Spiele kommen alle Prime-Abonnenten über die offizielle Website für Prime Gaming.

