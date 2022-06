gamescom 2022: Activision Blizzard und Nintendo sagen ab

Die deutsche Spielemesse gamescom 2022 soll im August wieder vor Ort und mit Besuchern stattfinden. Damit steht sie im Gegensatz zur E3, die dieses Jahr erneut abgesagt worden ist. Doch auch die gamescom muss einige Schlappen hinnehmen. So haben offenbar zahlreiche Hersteller in der Corona-Pandemie für sich entschieden, dass derartige Messen nicht mehr die Rolle spielen, wie zuvor. Denn mit Nintendo und Activision Blizzard haben gleich zwei Big-Player aus der Branche mitgeteilt, dass die der gamescom 2022 fernbleiben wollen.

Damit reihen sie sich in gute Gesellschaft ein: Auch 2K Games, Private Division sowie Rockstar Games werden nicht auf der gamescom 2022 in Erscheinung treten. Auch Wargaming verzichtet auf die Messe. Viele andere große Entwickler und Publisher haben sich noch nicht konkret geäußert. Daher ist auch offen, ob Sony mit seiner PlayStation-Sparte und Microsoft mit der Xbox-Marke Präsenz zeigen werden. Bethesda, Capcom, CD Projekt Red, Square Enox und Ubisoft sind ebenfalls Wackelkandidaten.

Over 60,000 gamescom tickets were sold within the first few days – you guys are awesome! Be #aheadofthegame and come join us at #gamescom2022. We can't wait to see you there! pic.twitter.com/lDDLLluazD

— gamescom (@gamescom) June 14, 2022