Microsoft besiegelt die Übernahme von Activision Blizzard

Microsoft hat heute bestätigt, dass man die Übernahme von Activision Blizzard endlich erfolgreich abgeschlossen habe. Das dürfte sicherlich wesentlich darauf zurückgehen, dass heute auch die britischen Kartellwächter von der Competition and Markets Authority (CMA) dem Deal zugestimmt hatten. Dies wurde erreicht, da die Redmonder die Cloud-Gaming-Rechte an den Spielen von Activision Blizzard an Ubisoft verkauft haben.

Am Ende gehören damit jetzt auch die Entwickler von “Candy Crush Saga”, King, zu Microsoft. Dazu gesellen sich starke Marken wie “Call of Duty”, World of Warcraft” oder auch “Diablo”. Dabei hat man auch direkt bestätigt, dass die Spiele des Publishers mittelfristig zur Spiele-Flatrate Xbox Game Pass stoßen werden. Da will man in den kommenden Monaten noch alle weiteren Details verraten.

Gleichzeitig bekräftigt Phil Spencer, Leiter der Xbox- und Spiele-Abteilung bei Microsoft, dass die Spiele von Activision Blizzard weiterhin auch für z. B. PlayStation- und Nintendo-Plattformen erscheinen werden. Allerdings sollte man da abwarten: So begann Microsoft nach der Übernahme von Bethesda ebenfalls rasch, einige Titel nur noch exklusiv für Xbox-Konsolen und Windows-PCs zu veröffentlichen. Das könnte sich langfristig auch hier ergeben.

Quelle: Xbox.com