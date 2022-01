Microsoft übernimmt Activision Blizzard für 68,7 Mrd. US-Dollar

Microsoft hat heute überraschend bekannt gegeben, dass man den Publisher Activision Blizzard übernehmen will. Stolze 68,7 Mrd. US-Dollar sollen dafür den Besitzer wechseln. Einer der bisher wohl umfangreichsten Deals der Spieleindustrie, denn dadurch würden Marken wie „Warcraft“, „Call of Duty“ und sogar „Candy Crush“ unter das Dach von Microsoft wandern. Mit den Games dürften die Redmonder ihre Spiele-Flatrate, den Game Pass, aufpeppen wollen. Microsoft übernahm daher auch schon Zenimax Media und damit Bethesda, Arkane Studios, Obsidian Entertainment und mehr.

Durch die Übernahme von Activision Blizzard würden dann eben auch Entwickler wie Treyarch, Beenox und Infinity Ward zu Microsoft gehören. Abzuwarten ist natürlich, ob die internationalen Wettbewerbsbehörden das Abkommen durchwinken. Denn Microsofts Macht im Gaming-Markt würde dadurch enorm wachsen. So dürfte absehbar sein, dass Spielereihen wie „Call of Duty“ langfristig Xbox-exklusiv werden. So wurde es etwa nach der Bethesda-Übernahme auch für „The Elder Scrolls VI“ bestätigt.

Was überrascht: Der umstrittene Manager Bobby Kotick soll weiterhin CEO von Activision Blizzard bleiben und dann direkt dem Leiter Gaming-Sparte von Microsoft, Phil Spencer, Bericht erstatten. In Zukunft werden wir dann also neue Spiele wie „Diablo IV“ und Co. wohl direkt zum Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass vorfinden. Microsoft rechnet derzeit damit, dass die Übernahme im Fiskaljahr 2023 abgeschlossen sein wird. Die Vorstände von Microsoft und Activision haben die Übernahme bereits abgesegnet.

Quelle: Microsoft