gamescom 2022 findet wieder vor Ort in Köln statt

Die Spielemesse gamescom wird 2022 nach zweijähriger Pause nun wieder vor Ort in Köln stattfinden. 2020 und 2021 hielt man das Event rein digital ab. In diesem Jahr soll die gamescom 2022 vom 24. bis



28. August in Köln stattfinden. Auch ein umfassendes Online-Angebot solle es jedoch geben. Für die gamescom 2022 komme laut den Veranstaltern ein durch die Koelnmesse erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Einsatz. So will man die Gefahr durch die immer noch nicht verhallte Corona-Krise minimieren.

Dabei werden Maßnahmen umgesetzt wie ein verbessertes Einlassmanagement, digitales Warteschlangenmanagement, extrabreite Gänge oder limitierte Ticketkontingente.

Die gamescom 2022 umfasst unter anderem folgende Vorort- und Online-Angebote:

entertainment area, business area sowie weitere Bereiche, unter anderem für Cosplay-, Retro- und Indie-Fans

gamescom-Shows wie gamescom: Opening Night Live, gamescom studios und gamescom: Awesome Indies mit Live-Publikum vor Ort sowie auf zahlreichen Kanälen ausgestrahlten Streams

Gebündelte gamescom-Inhalte auf gamescom now

Interaktive Quests auf allen gamescom-Kanälen und attraktive Belohnungen im Rahmen von gamescom EPIX

Zahlreiche Kooperationen mit internationalen Creators und Medienpartnern

Der Kartenvorverkauf solle laut den Veranstaltern im Frühsommer beginnen. Es kann sein, dass es dann ein im Verhältnis zu den letzten Vor-Or-Events limitiertes Angebot gibt, da nicht so viele Besucher zugelassen werden können. Wer daher Interesse hat, sollte wohl schnell zuschlagen. Geschaltet wird der Verkauf der Tickets für die gamescom 2022 zu einem späteren Zeitpunkt unter diesem Link.

