E3 2022: Vor-Ort-Event abgesagt, Messe findet erneut rein digital statt

Die CES 2022 wurde trotz der um sich greifenden Omikron-Mutation des Coronavirus abgehalten. Allerdings sind die Veranstalter der Spielemesse E3, dieEntertainment Software Association, vorsichtiger. Sie haben offiziell bestätigt, dass die E3 2022 als Vor-Ort-Event ausfallen wird. Stattgefunden hätte die Messe vor Ort in Los Angeles im Juni 2022. Stattdessen wird man wie schon 2021 ein Online-Event mit Partnern abhalten.

Anzeige

Als Begründung geben die Verantwortlichen an, dass die Priorität sei, seine Partner und potenzielle Besucher vor allen Risiken zu schützen. Doch warum wird die Mitte des Jahres stattfindende Messe schon Anfang Januar abgesagt? Nun, schon Monate im Vorfeld ergeben sich Verhandlungen mit Herstellern, Entwicklern und Publishern, um die Messe zu organisieren. Vermutlich haben schon jetzt viele Partner Skepsis angemeldet, sodass man direkt eine konsequente Entscheidung getroffen hat.

So stieß das Festhalten an der CES 2022 als Vor-Ort-Event auf viel Kritik, der sich die ESA hinter der E3 2022 wohl nicht aussetzen möchte. Was aber stattfinden wird, ist die jährliche Games Developers Conference im März. Hier handelt es sich aber auch mehr um eine Zusammenkunft von Entwicklern im „kleineren Stil“ und keine Publikumsmesse.

Quelle: VentureBeat