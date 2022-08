Wondershare Filmora ein Hilfsmittel zur Erstellung Ihres besten Videos

Heute kann jeder, der ein Smartphone besitzt, eigene Videos erstellen. Hunderte von Menschen betreiben Video-Blogging und es gibt vieles mehr: Familienfeiern, Videoreportagen und kurze Unterhaltungsvideos. Für alle diese Zwecke können Videoeditoren verwendet werden.

Anzeige

Mit solchen Programmen können Sie hochwertige Videoinhalte aus Fotos bearbeiten, die Sie z. B. während einer Reise aufgenommen haben, oder Videomaterial korrigieren.

Diese rasante Entwicklung der Foto- und Videotechnologie hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen ihre eigenen Video-Blogs erstellen. In der Regel hat sich die Videobearbeitung und Bearbeitungssoftware aufgrund der Beliebtheit einer solchen Richtung durchgesetzt.

Selbst Menschen, die nicht vorhaben, Filmmaterial auf Kanälen im Internet oder Youtube zu veröffentlichen, denken darüber nach, einen Video-Editor herunterzuladen, um aus Urlaubsfotos hochwertige Videos zu erstellen oder Mängel in einem zuvor gedrehten Video zu bearbeiten. Es ist ein sehr nützliches Programm, mit dem Sie alle Arten von Manipulationen an Video- und Musikdateien vornehmen können.

Dabei unterscheidet man zwischen Produkten für Profis und für Amateure. Letztere haben die einfachste Schnittstelle und können sogar von einem Schuljungen gemeistert werden. Gleichzeitig verfügen die meisten Amateur-Videobearbeitungsprogramme über ausgezeichnete Funktionen.

Wichtige Funktionen

Mit Video-Editoren können Sie folgendes tun oder folgende Funktionen benutzen:

das „Verwackeln“ des Bildes entfernen. Es ist bekannt, dass es schwierig ist, bei Amateuraufnahmen die entsprechende Qualität zu erreichen. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Oft ist Bildruckeln das Problem. Schließlich haben Sie die Kamera in der Hand, wenn Sie fotografieren;

Bewegungsverfolgung;

Sprünge zwischen Szenen durch originelle Übergänge ersetzen;

Grüner Bildschirm;

Geteilter Bildschirm;

Videoeffekte;

Störende Geräusche aus dem Video entfernen und musikalische Begleitung hinzufügen;

Fragmente von Videomaterial nehmen und diese zusammenkleben, um ein spektakuläres Video oder sogar einen ganzen Film zu erstellen;

Überlagerung von statischem Text oder einer „Kriechlinie“ über Ihr Video

die Dauer eines Videoclips durch Trimmen ändern;

mit Ebenen arbeiten, wenn Sie eine hohe Videoqualität wünschen;

Farbkorrektur anwenden;

Kunst- und Korrekturfilter anwenden;

Mit Audio arbeiten;

und vieles mehr.

Für welchen Video-Editor soll ich mich denn entscheiden?

Im Internet finden Sie Dutzende von verschiedenen Videoeditoren. Es gibt sie in kostenlosen und kostenpflichtigen Versionen. Letztere bieten in der Regel eine kostenlose Testphase an, nach der Sie auf Wunsch ein kostenpflichtiges Abonnement erwerben können.

Ein praktischer Video-Editor mit einer breiten Palette von Funktionen ist Wondershare Filmora.

Einer der Hauptvorteile ist seine einfache Schnittstelle. Alle grundlegenden Funktionen dieses Videoeditors sind auf einen Blick zu erkennen. Viele Effekte lassen sich durch einfaches Ziehen von Symbolen in das Fenster hinzufügen. Ein weiterer eindeutiger Pluspunkt ist die vollständige Russifizierung des Programms, die die Arbeit für diejenigen, die kein Englisch sprechen, sehr einfach macht. Die Testphase des Videoeditors beträgt sieben Tage. Es gibt Tools, mit denen Sie jede Art von Video erstellen können, von abendfüllenden Filmen bis hin zu kurzen Videos für soziale Netzwerke.

Vorteile der Verwendung von Wondershare Filmora

Wondershare Filmora hat eine bereichernde Video-Software. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, seine Werte und seine Kultur per Video darzustellen. Die Vorteile der Verwendung von Filmora sind wie folgt:

Mit Filmora erstellte Videos sind von höchster Qualität. Die Menschen verwenden also Videobearbeitungssoftware, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Filmora verfügt über mehr als 130 Arten von voreingestellten Titeln und Texten. Video-Editoren können zwischen diesen wählen. Die Desktop-Version von Filmora ist als FilmoraPro bekannt. Damit können Sie den erweiterten Modus für die Bearbeitung, die Erstellung von Keyframes und die Anpassung von Effekten nutzen. Das Design von Filmora ist einfach zu bedienen. Selbst ein Videoredakteur, der noch nie ein Video gedreht hat, kann es bequem benutzen.

Fazit

Tonstörungen, verwackeltes Bildmaterial und unerwünschte Details in Ihrem Video sind kein Problem. Alles, was Sie tun müssen, ist, die richtige Anwendung zu verwenden, um ein professionell aussehendes Video zu erstellen.

Sie müssen hochwertige Inhalte produzieren? Dann ist eine professionelle Anwendung zur Videobearbeitung genau das Richtige für Sie. Filmora ist ein multifunktionales Werkzeug für Farbe, Audio, Bild, Trimmen, Beschneiden, etc.