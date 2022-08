Lösen Sie jedes Problem von Ihrem iPhone mit Dr. Fone

Die meisten Benutzer denken, dass nur iTunes Probleme mit ihren Apple-Geräten lösen kann, aber es gibt viele Tools, die uns bei verschiedenen Fehlern helfen und sogar gelöschte Dateien wiederherstellen können.

Anzeige

Es ist jedem schon einmal passiert, dass das iPhone im Wiederherstellungsmodus oder DFU-Modus gesperrt wurde, ohne genau zu wissen, wie. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, machen Sie sich keine Sorgen, denn heute stellen wir Ihnen eine App vor, die alle Probleme löst, die Sie mit Ihrem iPhone oder iPad haben können.

Dr.Fone ist ein iOS-Systemwiederherstellungstool. Es repariert Ihr Apple-Gerät und sorgt dafür, dass es wieder normal funktioniert. Auch das letzte Update wird garantiert Probleme lösen, die bei der Rückkehr von einer der Beta-Versionen auftreten.

Haben Sie Probleme nach einem iOS-Update?

In den meisten Fällen passiert nichts, wenn Sie Ihr iPhone oder iPad aktualisieren, aber in anderen Fällen kann Ihr Gerät gesperrt werden. Es kann auch sehr oft passieren, wenn wir auf eine frühere Version aktualisieren, was wahrscheinlich ist, wenn Sie normalerweise Beta-Versionen installieren. Die einzige offensichtliche Lösung ist die Wiederherstellung von iTunes und der damit verbundene Verlust von Daten und Informationen, aber bevor Sie solche extremen Maßnahmen ergreifen, empfehlen wir die Verwendung von Dr.Fone.

Eine der erstaunlichsten Eigenschaften dieser App ist, dass Sie Ihr iPhone ohne Datenverlust wiederherstellen können. Im Vergleich zur Wiederherstellung von iOS aus iTunes oder anderen Methoden, die Systemprobleme beheben können, werden Ihre Daten durch die Verwendung von Dr.Fone nicht gefährdet. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihr Gerät anzuschließen, und mit ein paar Klicks ist Ihr iPhone oder iPad in wenigen Minuten wieder einsatzbereit.

In jedem der unten beschriebenen Fälle hilft Ihnen Dr.Fone, die Wiederherstellung zu vermeiden und Ihre Daten zu verlieren:

Das Gerät wurde im DFU-Modus gesperrt.

Sie haben einen weißen Bildschirm des Todes oder einen blauen Bildschirm des Todes.

iPhone hat einen schwarzen Bildschirm.

Beim iPhone-Boot-Zyklus

Ihr iPhone hängt beim Apple Logo

Ihr iPhone hat einen Neustart durchgeführt.

Wenn sich Ihr iPhone in einer dieser Situationen befindet, können Sie es mit Dr.Fone wieder normal zum Laufen bringen, ohne Ihre Daten zu verlieren. Es stellt auch sicher, dass Sie andere Probleme lösen können, die nicht auf dieser Liste stehen, und, was sehr wichtig ist, Ihnen beim Wechsel zu einer früheren Version von iOS helfen.

Die Rückkehr zu einer früheren Version von iOS ist keine einfache Aufgabe und die Schritte können für die meisten Benutzer zu kompliziert sein, aber dank Dr.Fone werden Sie keine Daten verlieren, wenn Sie zu einer früheren Version von iOS wechseln.

Schritte zur Reparatur von Systemproblemen

Schließen Sie Ihr iPhone oder iPad mit dem offiziellen Kabel an Ihren Computer an. Wahrscheinlich müssen Sie auf Ihrem iOS-Gerät den Code eingeben und auf “Diesem Computer vertrauen” klicken. Das Dr.Fone erkennt dann automatisch Ihr iOS-Gerät und zeigt Ihnen zwei Optionen für den Standardmodus und den erweiterten Modus an.

Standardmodell oder Standardmodus beheben die meisten Probleme, die auf Ihrem iOS-System auftreten können, ohne Daten zu verlieren. Der erweiterte Modus löst noch mehr Probleme, löscht aber die Daten des Geräts. Wir empfehlen die Verwendung des erweiterten Modus, wenn das Standardmodell nicht funktioniert.

Das Tool DrFone – Systemraparatur erkennt automatisch das Modell Ihres Geräts, sei es ein iPhone oder iPad, und zeigt die verschiedenen verfügbaren Versionen des Systems an, es ist mit fast allen iOS-Versionen kompatibel. Wenn Sie auf den Start klicken, wird der Prozess gestartet, der alle zuvor erwähnten Probleme löst.

Dr.Fone muss möglicherweise die Firmware des Geräts herunterladen, was einige Minuten dauern kann und von Ihrer Internetverbindung abhängt. Das Programm prüft dies und wenn es Ihr Gerät reparieren kann, erscheint ein Bildschirm mit der Schaltfläche “Jetzt reparieren”. Klicken Sie darauf, und in wenigen Minuten wird unser iPhone oder iPad repariert sein.

Fazit

Mit Dr.Fone können Sie gelöschte Daten von Ihren Geräten oder aus Backups bei iTunes oder in der iCloud wiederherstellen; eine Kopie aller Ihrer Dokumente übertragen, kopieren und speichern; Daten dauerhaft löschen und sogar gelöschte Chats, Fotos oder Dateien aus Ihren sozialen Netzwerken wie WhatsApp wiederherstellen.