Sky Deutschland: Kundendaten bei Hackerangriff gestohlen

Der deutsche Pay-TV-Anbieter Sky ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei wurden leider auch die Daten einiger Kunden kompromittiert. Diese informiert man mittlerweile per E-Mail. Es sind aber ausdrücklich nicht alle Abonnenten betroffen, sondern laut Sky nur ein kleinerer Kundenkreis. Betroffene werden dabei per E-Mail über das weitere Verfahren informiert und aufgefordert, ihre Zugangsdaten zu ändern. Wer keine E-Mail erhält, soll auch nicht in den Hack involviert sein.

Das genaue Ziel der Attacke ist aktuell offen. Man weiß also nicht, was die Hacker genau beim Pay-TV-Anbieter treiben wollten. Sky Deutschland gibt zumindest an, bereits Maßnahmen ergriffen zu haben, sodass Kriminelle keinen weiteren Zugang erhalten können. Man sei auch seiner Pflicht nachgekommen und habe die zuständigen Datenschutzbehörden informiert. Es laufe noch eine interne Untersuchung zum Ausmaß der Vorfälle.

Laut den bisherigen Ermittlungen haben die Eindringlinge wohl temporär auf personenbezogene Daten von Kunden zugegriffen. Der Missbrauch der Daten ist Sky aber bisher nicht bekannt – abgesehen von vereinzelten Abo-Zubuchungen bei betroffenen Kunden. Entsprechende Unannehmlichkeiten bei seinen Abonnenten bedauere man, werde aber sicherstellen, dass kein finanzieller Schaden entstehe.

Selbst wer noch keine E-Mail betroffen hat, sollte aber eventuell aus Vorsicht sein Passwort ändern. Wird das gleiche Passwort auch bei anderen Diensten verwendet, sollte es auch dort angepasst werden.

Quelle: DigitalFernsehen