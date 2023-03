Asus ROG Swift OLED PG27AQDM: Gaming-Monitor ab sofort im Handel

Asus bringt mit dem ROG Swift OLED PG27AQDM einen neuen Gaming-Monitor in Deutschland auf den Markt. Dieser ist ab sofort im Handel zu haben. Es handelt sich hier um einen Bildschirm mit OLED-Panel, 26,5 Zoll Diagonale und einer QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln bei 240 Hz Bildwiederholrate und einer Reaktionszeit von nur 0,03 ms. Asus wirbt auch damit, dass man dank einer verbesserten Kühlung Einbrennen besser verhindern könne und eine 17 % höhere Spitzenhelligkeit erreich als bei Vorgängermodellen.

Wie es Spieler wohl erwarten, so ist auch die Kompatibilität zu Nvidia G-Sync gegeben. AMD FreeSync Premium ist ebenfalls an Bord. Außerdem hilft eine ROG-Einstellung für gleichmäßige Helligkeit dabei, Probleme mit der automatischen Helligkeitsbegrenzung (ABL) zu lösen. Dadurch soll der Bildschirm nicht plötzlich dunkel werden, wenn sich die Größe eines hellen Fensters ändert. Eine Beschichtiung des Displays reduziert dabei Reflexionen und Spiegelungen. Die ROG-Einstellung “Einheitliche Helligkeit” verringert die Spitzenhelligkeit und sorgt so für ein gleichmäßiges Bild.

Zu guter Letzt können die Benutzer mit der Software DisplayWidget Center die Monitoreinstellungen und OLED-bezogenen Funktionen mit der Maus ändern – der Zugriff auf das OSD-Menü ist also nicht erforderlich. Der Monitor bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.000 nits und echte 10-Bit-Farbtiefe. Als Schnittstellen weist Asus bereits konkret DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.0 und einen USB-Hub aus. An der Oberseite des Asus ROG Swift OLED PG27AQDM wartet ein Stativanschluss zur Befestigung von Geräten wie Webcams.

Verfügbarkeit & Preis

Der ROG Swift OLED PG27AQDM ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 EUR / CHF inkl. MwSt. erhältlich.

Panelgröße (diagonal) 26,5-Zoll-Breitbild-Bildschirm Sichtbereich des Displays 590,42 x 333,72 mm Panel-Typ OLED Display-Oberfläche Anti-Glare Farbsättigung DCI-P3 99 % / sRGB 135 % Auflösung 2560 x 1440 Bildwiederholrate 240 Hz Pixelabstand 0,229 mm Helligkeit 450 cd/m2 (max.) 1000 cd/m2 (HDR-Spitze) Kontrastverhältnis 1.500.000:1 (Typ.) Betrachtungswinkel (CR≧10) 178° (H) / 178° (V) Display-Farben 1073,7 Millionen (10‑bit) Reaktionszeit 0,03 ms (Gray‑to‑Gray) HDR-Unterstützung Ja Werksseitige Vorkalibrierung Ja Einheitliche Helligkeit Ja HDCP Ja GamePlus Ja (Fadenkreuz, Timer, FPS-Zähler, Stoppuhr, Scharfschütze) Adaptive Sync Ja, G-Sync kompatibel und FreeSync Premium Anschlüsse HDMI 2.0 x 2, DisplayPort™ 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1 Typ- Schwenkbar – 30° ~ + 30° Stativgewinde Ja Neigbar + 20° ~ -5° Höhenverstellung 0 ~ 110 mm Drehbar – 90° ~ + 90° VESA-Halterung 100 x 100 mm Maße 605 x (438 ~ 548) × 274 mm (mit Standfuß) 605 x 351 x 50 mm (ohne Standfuß) Gewicht 2,8 kg (netto ohne Standfuß), 6,9 kg (Nettogewicht)

Quelle: Pressemitteilung