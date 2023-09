Cooler Master Qube 500 Flatpack Gehäuse im Test

Anzeige

Das Cooler Master Qube 500 Flatpack ist eins der ungewöhnlichsten Gehäuse, das wir in den letzten Jahren getestet haben. Flatpack bedeutet, dass es in Einzelteilen flach verpackt wird und damit auch eine Verpackung besitzt, welche nur halb so groß ist, wie es bei einem fertig montierten Gehäuse der Fall wäre.

Der Hersteller möchte, dass die Anwender durch den eigenen Aufbau eine höhere Bindung aufbaut. Außerdem wird eine hohe Flexibilität und auch eine höhere Materialqualität versprochen, als es bei Gehäusen der Fall wäre, die genietet und vollständig aufgebaut ausgeliefert werden.

Trotz der vergleichsweise geringen Abmaße des Gehäuses sollen zudem übliche ATX-Komponenten und auch eine Wasserkühlung verbaubar sein.

Das Gehäuse gibt es ab sofort mit weißer und schwarzer Lackierung für 89,99 Euro, sowie mit drei (Mint, Cream und Pink) auswechselbaren Front- und Top-Bereichen für 104,99 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus Einwegkabelbindern, einer Halterung, Gummierungen für SSDs und Festplatten sowie diversen Schrauben für den Einbau der Hardware. Eine ausführliche Anleitung ist ebenfalls vorhanden, wir verweisen an dieser Stelle aber auf die noch besser Video-Anleitung.