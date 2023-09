LG gram Fold: Foldable-Notebook kostet ca. 3.500 Euro

LG Electronics hat für den südkoreanischen Markt ein neues Notebook vorgestellt, das im wahrsten Sinne des Wortes mit einem besonderen Kniff aufwartet. So verfügt das LG gram Fold über ein faltbares OLED-Display, das sich “knicken” lässt. Es kann also entweder regulär mit 17 Zoll Diagonale verwendet werden oder aber mit 12,3 Zoll für die obere Hälfte. Der untere Bereich kann dann z. B. für die Darstellung einer virtuellen Tastatur herhalten.

Insgesamt löst der OLED-Screen mit 2.560 x 1.920 Pixeln auf und soll mindestens 30.000 Faltzyklen schadlos überstehen. Der Bildschirm lässt sich dank Touchscreen-Funktion auch per Stylus bedienen. Ein spannendes Konzept, das jedoch seinen Preis hat. In Südkorea kostet das LG gram Fold umgerechnet satte 3.500 Euro.

Zur weiteren Technik zählen ein Intel Core i5 der 13. Generation, 16 GByte LPDDR5-RAM, die integrierte GPU Iris Xe sowie 512 GByte SSD-Speicherplatz. Es kommt Windows 11 als Betriebssystem zum Einsatz. Für Multimedia-Freunde sind Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos an Bord. In Südkorea wird das LG gram Fold bereits im Oktober 2023 zu haben sein. Ob es auch in Europa bzw. Deutschland erscheinen könnte, ist derzeit offen.

Quelle: LG (Südkorea)