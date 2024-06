Computex: Neue Gaming-Gehäuse von FSP

Der zumeist für seine Netzteile bekannte Hersteller FSP wird in Kürze neue Gehäuse für PC-Spieler und andere Nutzer auf den Markt bringen, die ihre Hardware deutlich sichtbar zur Geltung bringen wollen. Bei der Namensgebung könnte FSP allerdings noch nachbessern, denn auf der Computex wurden die Gehäuse als U690-WP und S380-WA präsentiert.

Das U690-WP besitzt Glasteile nicht nur seitlich, sondern auch in der Front und oben. Der ATX-Tower miss 451x258x568 mm und unterstützt bis zu neun PCI-Express-Steckplätze für zwei Grafikkarten. Die integrierten Lüfter können sowohl in bei Beleuchtung als auch bei Geschwindigkeit gesteuert werden. Dafür steht ein Frontpanel mit Drehreglern bereit, wobei die Auswirkungen der Steuerung auch gleich abgelesen werden kann. Das traditionelle Frontpanel mit etwa USB-Anschlüssen und Powerknopf wurde dafür an der linken Seite platziert.

Das 380-WP verfügt hingegen nur über eines statt drei Glasteile, das allerdings abgerundet ist, sodass trotzdem Einblick von vorne und der linken Seite möglich ist. Nur auf den Einblick von oben muss verzichtet werden. Die Abmessungen dieses Gehäuse betragen 420x285x350 mm. Drei 120-mm-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung sind vorinstallierte, aber auch der Einbau eines 360 mm großen Radiators für eine Wasserkühlung ist möglich.

Diese Gehäuse sollen noch im Laufe dieses Jahres erscheinen, aber Preise nannte FSP nicht.