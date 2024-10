Creative Sound Blaster GS5: Günstige Gaming-Soundbar startet

Creative bringt mit dem Sound Blaster GS5 eine neue Soundbar auf den Markt, die man speziell für Gamer anpreisen will. Sie kommt auf eine Gesamtleistung von 60 Watt und bietet Anschlussmöglichkeiten für USB-C, 3,5-mm-Audio, Optical sowie Bluetooth 5.3 als kabellose Schnittstelle. Bedauerlicherweise spart sich Creative allerdings ausgerechnet einen HDMI-Anschluss.

Somit kann man hinterfragen, dass Creative die Sound Blaster GS5 sowohl für Gaming-PCs als auch Spielekonsolen bewirbt, denn ein HDMI-Anschluss wäre hier eigentlich für viele Anwender sicherlich die Voraussetzung. Dafür setzt Creative allerdings auch den Preis entsprechend niedrig an – bei nur 69,99 Euro. Punkten will man dennoch mit seiner Technik SuperWide, welche für mehr Räumlichkeit sorgen soll. Der Sound Blaster GS5 bietet zwei SuperWide-Modi: Near Field für den Desktop-Einsatz und Far Field für die Nutzung in größeren Räumen – z. B. am TV im Wohnzimmer.

Im Lieferumfang liegt auch eine Fernbedienung bei, über welche die RGB-Beleuchtung gesteuert werden kann. Dabei wiegt die Sound Blaster GS5 nur 1,5 kg und misst 510 x 102,7 x 82,6 mm. Sie kann einen Frequenzbereich von 65 bis 20.000 Hz abdecken.

Wer Interesse an dieser günstigen Soundbar hat, um sein Gaming-Set-up aufzubessern, findet sie bereits zur Vorbestellung direkt bei Creative.

Quelle: Creative