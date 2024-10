Aktuelle Spiele, die du vielleicht übersehen hast

Der September ist gekommen und vergangen, doch die Welt des Gamings hat keineswegs an Tempo verloren. Solltest du das Gefühl haben, in letzter Zeit einige bedeutende Titel verpasst zu haben, mach dir keine Sorgen – wir sind hier, um dich über die interessanten Spiele zu informieren, die unbemerkt an dir vorbeigezogen sind. Es ist für jeden etwas dabei. Und da diese Spiele jetzt auf dem Markt sind, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sie auszuprobieren.



Warhammer 40.000: Space Marine 2 (9. September)

Wer auf intensive Sci-Fi-Action steht, sollte sich Warhammer 40.000: Space Marine 2 nicht entgehen lassen. Dieses Spiel lässt die epischen, chaotischen Schlachten des Warhammer-Universums mit noch mehr Explosionen und strategischen Kämpfen wieder aufleben. Es ist erhältlich für PC, PS5 und Xbox Series X und somit ideal für Konsolen- und PC-Spieler gleichermaßen. Obwohl es erst vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, gewinnt es bei Spielern aufgrund seiner fesselnden Erzählweise und seines rasanten Gameplays immer mehr an Beliebtheit.

Persona 3 Reload: Episode Aegis – The Answer DLC (10. September)

Persona 3 Reload: Episode Aegis – The Answer setzt die Geschichte des originalen Persona 3 mit zusätzlichen Inhalten und tieferen Charakterbögen fort. Falls ihr auf Rollenspiele mit einer Mischung aus Dungeon-Crawling und Highschool-Lebenssimulation steht, ist dies ein Muss. Der DLC wurde für Plattformen wie PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Also, wenn ihr auf Anime-Spiele mit fesselnden Erzählungen steht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um es euch genauer anzusehen.

Slender: The Arrival VR (13. September)

Horrorfans, das hier ist für euch. Slender: The Arrival in VR wurde auf PlayStation VR2 veröffentlicht und ist genauso furchteinflößend, wie man es erwarten würde. Erinnert ihr euch noch an den Hype um Slender Man? Diese Virtual-Reality-Version bringt diesen Nervenkitzel auf ein neues Level. Wenn ihr Lust auf eine ordentliche Portion Grusel und ein paar nervenaufreibende Momente habt, ist es noch nicht zu spät, euch eine Kopie zu schnappen und in diese unheimliche, immersive Welt einzutauchen.

God of War: Ragnarok (19. September)

Eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres, God of War: Ragnarok, ist endlich für PC erhältlich. Wenn du den Start verpasst hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das nachzuholen. Dieses actiongeladene Spiel ist voll von nordischer Mythologie, atemberaubender Grafik und brutalen Kämpfen, die die Grenzen des Storytellings in Spielen immer weiter verschieben. Wenn du ein Fan der Serie bist oder einfach nur ein gut durchdachtes Actionspiel mit einer tiefgründigen Erzählung suchst, dann ist God of War: Ragnarok genau das Richtige für dich.

Frostpunk 2 (20. September)

Fans von Strategiespielen und Aufbausimulationen mit dystopischem Touch sollten sich Frostpunk 2 nicht entgehen lassen, das am 20. September auf den Markt kam. Das Spiel entführt in eine eisige Welt, in der das Überleben oberste Priorität hat, und bietet im Vergleich zum Vorgänger mehr Spieltiefe und moralische Komplexität. Ihr müsst eine Stadt verwalten, schwierige Entscheidungen treffen und Ressourcen ausbalancieren, während ihr gleichzeitig mit dem rauen, gnadenlosen Klima zurechtkommen müsst. Ein Spiel, das euer strategisches Denken herausfordert und euch stundenlang fesseln wird.

EA Sports FC 25 (20. & 27. September)

Für die Fußballfans unter euch: EA Sports FC 25 feierte Ende September sein Debüt, mit einem Early Access ab dem 20. und der Standardausgabe ab dem 27. September. Dank verbesserter Grafik und flüssigem Gameplay verspricht die diesjährige Ausgabe ein noch intensiveres Erlebnis auf dem Spielfeld. Unabhängig davon, ob ihr auf PC, PS5 oder Xbox spielt, wird euch dieses Spiel stundenlang unterhalten, und es ist nie zu spät, in die neue Saison einzusteigen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26. September)

Für Besitzer einer Nintendo Switch kam am 26. September The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom in die Regale, ein weiteres Meisterwerk aus der legendären Serie. Dieser Titel vereint die besten Elemente aus Erkundung, Rätsellösung und Storytelling und ist sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger ein Muss. Selbst wenn du es am Erscheinungstag nicht mitbekommen hast, lohnt es sich, es für etwas klassische Zelda-Magie in deine Bibliothek aufzunehmen.

Seid ihr bereit, aufzuholen?

Diese Spiele warten nur darauf, dass sie von euch entdeckt werden und ihr alles erlebt, was sie zu bieten haben. Ob ihr auf der Playstation oder mit Game Pass Core spielt, ihr werdet mit Sicherheit auf eure Kosten kommen. Warum also nicht den Sprung wagen und einige der besten Titel erkunden, die ihr vielleicht verpasst habt? Viel Spaß beim Zocken.