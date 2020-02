Erinnerung: Define 7 Gewinnspiel

Unser aktuelles Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Fractal Design geht am Sonntag Abend zu Ende, deshalb zur Halbzeit nochmal ein Hinweis daraf. Hartware verlost zur Einführung des Define 7 drei Exemplare dieses gedämmten Gehäuses in typisch schlichtem Design mit vielen Ausstattungsvarianten wie optionalem Echtglas-Seitenteil im Wert jeweils rund 160 bis 220 Euro.

Das Define 7 ist laut Hersteller der nächste Meilenstein in der weltbekannten Define Serie und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich dessen, was manvon einem Mid-Tower Gehäuse in Sachen Modularität, Flexibilität und Nutzungskomfort erwarten kann. Ein flexibles Dual-Layout, die hochwertige Sounddämmung und das klassische Design machen das Define 7 nach Ansicht der Schweden zur idealen Wahl für PC-Nutzer mit einem hohen Anspruch an Design, Funktionalität und Vielseitigkeit, die Raum für individuelle Builds lässt. Dabei ist es hauptsächlich gedacht für Anwender, die einen vielseitigen Midi-Tower mit Fokus auf leisen Betrieb und hohe Verarbeitungsqualität wünschen.

Sowohl Define 7 als auch Define 7 XL bieten einen geräumigen Innenraum mit extrem flexiblem Dual-Layout, das den Einbau von Motherboards bis E-ATX und SSI-EEB Formfaktor ermöglicht. Im Open Layout können Radiatoren sowohl an der Front und an der Oberseite als auch am Boden eingebaut werden. Das Storage Layout erlaubt dagegen den Einbau von bis zu 18 HDDs und 5 SSDs sowie ein oder zwei optischen Laufwerken, wobei das kleinere Define 7 natürlich etwas weniger Platz bietet als das Define 7 XL.

Weitere Informationen und was genau über das Fractal Design Define 7 herausfinden müsst, gibt es auf der Gewinnspielseite. Die Gewinner dürfen sich ihre jeweilige Ausstattungsvariante hinsichtlich Größe, Farbe und Glasfenster aussuchen!

Diese Aktion läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 1. März. Am darauf folgenden Tag werden die beiden Gewinner per Losentscheid ermittelt und benachrichtigt. Allen Teilnehmern viel Glück!

