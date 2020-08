Backforce One Gaming-Stuhl im Test

Anzeige

Einleitung

Die Firma Interstuhl wurde 1961 im schwäbischen Tieringen gegründet und spezialisiert sich schon seit über 50 Jahren auf ergonomische Büro- und Arbeitsstühle mit Herstellung in Deutschland. Jetzt etablierte Interstuhl die Gamingstuhl-Marke ‚Backforce‘ und brachte den ersten Stuhl „Backforce One“ auf den Markt.

Interstuhl arbeitete laut eigenen Angaben mit den eSports-Mannschaften BIG und Schalke 04 zusammen. Diese beiden Mannschaften erhielten auch eine Team-Sonderedition.

In diesem Test erfahrt ihr, wie viel Ergonomie und „Made in Germany“ im Backforce One Gaming-Stuhl wirklich steckt.