WD reagiert auf Kritik an Red Plus HDDs

In letzter Zeit gab es einige Kritik an Western Digital, weil manche ihre NAS-Festplatten als „5400-UPM-Klasse“ eingestuft sind und auch offiziell diese Drehzahlen melden, aber tatsächlich mit höheren Geschwindigkeiten drehen und dadurch mehr Strom verbrauchen sowie lauter arbeiten. Nachdem der Hersteller dies zunächst als unwichtig abtat, reagiert man nun trotzdem.

Wie man einer offiziellen Mitteilung von Western Digital an Partnerfirmen und Kunden entnehmen kann, werden die speziell für Netzwerkspeicher gedachten „WD Red Plus“ Festplatten aktualisiert. Obwohl die integrierte Firmware nicht geändert wird gegenüber den bisherigen Modellen, sollen die neuen HDDs mit Kapazitäten von 8 bis 14 TByte künftig 7200 UPM melden statt wie bisher 5400 UPM. Dafür werden neue Modellnummern eingeführt, aber ansonsten sollen die Festplatten gleich bleiben.

Im Prinzip ändert sich also nichts, bis auf die bisher etwas irreführenden Features bzw. beworbenen Eigenschaften der WD Red Plus Serie, die nun also korrekt bezeichnet und ausgelesen werden sollen.

Die neuen WD Red Plus mit 8 bis 14 TByte und neuen Modellnummern sollen ab Januar nächsten Jahres erhältlich sein und bis Ende des ersten Quartals 2021 sollen dann auch die älteren Exemplare dieser Serie nicht mehr angeboten werden, wie es heißt.

