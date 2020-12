Win 10 ab 7,73 & Office ab 20,30 Euro zu Weihnachten

Die Angebote vieler Online-Shops zu Weihnachten reißen nicht ab und jetzt hat uns auch MMORC wieder neue Rabattcodes zur Verfügung gestellt, mit denen Lizenzschlüssel für Software bis zu 60 Prozent billiger werden! Dazu gehören Topseller von Microsoft wie Windows 10 ab 7,73 Euro und Office 2016 für nur 20,30 Euro, aber es gibt auch wieder Sicherheits- und Antivirus-Software günstiger.

Anzeige

Das aktuelle Betriebssystem und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen. Man benötigt dann aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Noch recht neu in diesem Bereich ist der Anbieter MMORC, der uns für seine gerade angelaufene Weihnachtsaktion wieder verschiedene Rabattcodes zur Verfügung gestellt hat, mit denen viele Lizenzschlüssel mindestens 43 und einige sogar 60 Prozent günstiger werden!

Mit dem Rabattcode „HAP60“ wird z.B. Microsoft Office 2016 Pro Plus, die bekannte Sammlung beliebter Anwendungsprogramme wie Word, Excel und PowerPoint, erneut 60 % billiger. Dazu sind in diesem Paket auch noch Outlook und OneNote enthalten. Als Betriebssysteme werden Windows 7 oder neuere Versionen, Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2012 unterstützt. Ein Microsoft-Konto ist für die Nutzung erforderlich.

Der OEM-Key für Office 2016 Pro Professional Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 363,67 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) für 50,76 Euro an. Und mit dem Code „HAP60“ sinkt dieser Preis um 60 % auf nur noch 20,30 Euro!

Im Bundle mit Windows 10 Pro gibt es Office 2016 Pro Plus statt der regulären 60,41 Euro mit dem selben Rabattcode „HAP60“ außerdem für nur 24,16 Euro, d.h. die Windows 10 Lizenz bekommt man in diesem Fall für weniger als 3,90 Euro!

Wenn jemand lieber die neue, aktuelle Version von Microsoft Office sucht, für den kann man bei MMORC „Office 2019 Pro Professional Plus“ mit unserem Rabattcode „HAP60“ ebenfalls 60 % billiger bekommen. Neben Word, Excel und PowerPoint sind in diesem Paket in der 17. Hauptversion noch Outlook, Publisher und Access enthalten. Office 2019 enthält alle Features von Office 365 sowie verbesserte Funktionen zum Einfärben, neue Animationsfeatures in PowerPoint einschließlich der Morph- und Zoomfunktionen sowie neue Formeln und Diagramme in Excel für die Datenanalyse. Als Betriebssysteme werden Windows 10, Windows Server 2016 und Windows Server 2019 unterstützt.

Der OEM-Key für Office 2019 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC, enthält Microsoft-Support für 60 Tage und kostet normalerweise über 400 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) für 65,85 Euro an. Und mit dem 60%-Code „HAP60“ sinkt dieser Preis auf nur noch 26,34 Euro!

Auch hier gibt es wieder eine Kombination aus Betriebssystem und Office-Paket. Das „Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key Global Bundle“ kostet derzeit 78,28 statt 583,32 Euro, aber durch den Code „HAP60“ wird es 60 % billiger, so dass nur noch 31,31 Euro anfallen!

Wer dagegen lediglich ein neues Betriebssystem benötigt, für den gibt es jetzt wieder den „Windows 10 Home Key Global“ – gültig sowohl für die 32- als auch die 64-bit-Version – in der weltweit nutzbaren Version für ein einzelnes System aktuell für 13,57 statt 127,60 Euro. Aber mit dem uns jetzt zur Verfügung gestellten Rabattcode „HAP43“ kann man 43 Prozent abziehen, so dass der Preis für den Win10-Lizenzschlüssel auf nur noch 7,73 Euro fällt!

Wenn man nicht auf die Business-Features von Windows 10 Professional verzichten kann, für den wird es bei MMORC mit dem „Windows 10 Pro Professional Key Global 32/64 Bit“ kaum teurer. Dieses ebenfalls weltweit gültige Angebot ist momentan von 182,28 auf 13,94 Euro reduziert, aber mit unseren Rabattcode „HAP43“ sinkt auch dieser Preis um 43 % auf nur noch 7,95 Euro!

Neben Microsoft-Software bietet MMORC auch verschiedene Antivirus-Pakete günstiger an, deren Preise mit dem Rabattcode „HAP43“ um 43 % sinken:

Bestellen kann man bei MMORC mit PayPal, so dass eine Rückerstattung problemlos sein soll. Die Lizenzschlüssel werden umgehend per eMail verschickt, so dass man notfalls sein Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen sollte, falls innerhalb eines Tages nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte.

Weitere Informationen und Angebote, die mit den oben genannten Rabattcodes nochmal günstiger werden, wie z.B. Office 365, das mit dem Code „HAP60“ 60 % billiger wird, und die durch den Rabattcode „HAP43“ immerhin noch 43 % günstiger werdenden Microsoft Visual Studio 2019, Windows Server 2019 in verschiedenen Versionen, Microsoft SQL Server 2017 und Microsoft SQL Server 2019 sowie verschiedene andere Sicherheitspakete von Kaspersky, McAfee, Eset und Adlock sind der unten verlinkten, Englisch-sprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung