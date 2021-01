Disney+ startet Content-Offensive mit „Star“: Vollständige Liste der neuen Filme & Serien

Disney hat bekannt gegeben, was das Streaming-Angebot Disney+ bald an Inhalten unter dem Banner der neuen Marke „Star“ bündeln wird. So steht nun endlich eine vollständige Liste der Inhalte zur Verfügung, die ab dem 23. Februar 2021 bei Star zu sehen sein werden. Leider geht damit die bekannte Hiobsbotschaft einher: Der Preis von Disney+ steigt zeitgleich auf 89,90 Euro im Jahr bzw. 8,99 Euro im Monat.

Auch sind die neuen Inhalte manchmal etwas verwirrend. Beispielsweise nimmt Disney+ „Deadpool“ ins Angebot von Star auf, nicht aber die Fortsetzung. Vermutlich gibt es da noch laufende Lizenzabkommen, die jenes verhindern. Auch ist unklar, in welcher technischen Qualität die Inhalte präsentiert werden. Beispielsweise gibt es im Handel eine UHD Blu-ray zu „Stirb Langsam“. Netflix hat den Film aber bisher nur in HD im Programm. Wie wird sich Disney+ da schlagen? Das ist offen.

Unten sind jedenfalls die Listen der Serien, Specials und Filme zu finden, die es bald bei Disney+ unter dem Banner Star geben wird.

Alle Serien von Star bei Disney+

24 – Staffel 1-8

24: Live Another Day – Staffel 1

24: Legacy – Staffel 1

9-1-1 – Staffel 1

Akte X ––Die unheimlichen Fälle des FBI – Staffel 1-9

Alles Betty – Staffel 1-4

American Dad – Staffel 1-15

Atlanta – Staffel 1

Big Sky (Star Original)

Blackish – Staffel 1-66

Bloody Tales of the Tower – Staffel 1

Bones –Die Knochenjägerin – Staffel 1-12

Brothers &Sisters – Staffel 1-5

Buffy – Im Bann der Dämonen – Staffel 1-7

BurnNotice – Staffel 1-7

Castle – Staffel 1-8

Code Black – Staffel 1-3

Cougar Town – Staffel 1-6

Desperate Housewives – Staffel 1-8

Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse – Staffel 1-4

Family Guy – Staffel 1-17

Feud––Die Feindschaft zwischen Bette und Joan – Staffel 1

Firefly ––Der Aufbruch der Serenity – Staffel 1

Flashforward – Staffel 1

Glee – Staffel 1-6

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 1–16

Helstrom (Star Original)

High Fidelity – Staffel 1

How I Met Your Mother – Staffel 1-9

Immer wieder Jim – Staffel 1-8

Lance – Mini–Serie

Lie to Me – Staffel 1-3

Lost – Staffel 1–6

Love, Victor (Star Original)

Mars – Staffel 1-2

Perception – Staffel 1-3

PrisonBreak – Staffel 1-5

RaisingHope – Staffel 1-4

Resurrection–Die unheimliche Wiederkehr – Staffel 1-2

Revenge – Staffel 1-4

Rosewood – Staffel 1-2

Scandal Staffel 1-7

Scream Queens – Staffel 1-2

Scrubs–Die Anfänger – Staffel 1-9

SleepyHollow – Staffel 1-4

Snowfall – Staffel 1-3

Solar Opposites (Star Original)

Sons of Anarchy – Staffel 1-7

Terra Nova – Staffel 1

The Cleveland Show – Staffel 1-4

The Fosters – Staffel 1-5

The Gifted – Staffel 1-2

The Killing – Staffel 1-4

The Walking Dead – Staffel 1-9, Staffel 10 (16 Folgen)

You’re the Worst – Staffel 1-5

Specials von Star bei Disney+

9/11 Firehouse

Hitler’s Battle against the Press

LA 92

Maradona

Maradona Confidential

Bomb Hunters

Filme von Star bei Disney+