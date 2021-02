Epic Games legt bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Apple ein

Epic Games liegt mit Apple im Clinch: Im Wesentlichen begann alles damit, dass Epic Games versuchte die Provisionen, die auf In-App-Käufe im App Store anfallen, zu umgehen. Als Folge sperrte Apple das betroffene Spiel „Fortnite“ aus dem Store aus. Seitdem gibt es ein ewiges Tauziehen zwischen den beiden Unternehmen. Epic Games wirft Apple vor seine Marktmacht und Kontrolle über iOS zu missbrauchen. Apple wiederum wirft Epic Games vor schlichtweg nach höheren Gewinnmargen zu streben, unter dem Deckmantel sich für die Entwickler und Spieler zu engagieren.

Am Ende zanken sich da also Milliarden-Konzerne um Profit. Epic Games versuchte auch die Gamer für diese Sache zu mobilisieren und vertritt öffentlich die Position, dass es (nicht nur) um die eigene Marge gehe. Apple behindere den Wettbewerb, was nicht nur Epic Games, sondern auch anderen Entwickler und den Kunden schade. So habe Apple etwa mit Apple Arcade eine eigene Spieleplattform für iOS geschaffen, verbiete es aber Konkurrenten dagegen anzutreten. Den Epic Games Store habe man etwa nicht als App veröffentlichen dürfen.

Spielern und Entwicklern nehme man damit die Möglichkeit Alternativen zu verwenden. Eigentlich sollte es den Kunden freistehen Apps aus den Quellen zu installieren, die sie wünschen. Darum wendet man sich an die EU-Kommission, um die Angelegenheit zu prüfen. Auch andere Entwickler hätten sich dort bereits über Apple beschwert, so Epic Games. Letztere haben in anderen Ländern wie den USA, Australien und Großbritannien bereits ebenfalls rechtliche Schritte gegen Apple eingeleitet.

Apple übe absolute Kontrolle über iOS aus, was aufgrund der dominierenden Position des Unternehmens gegen das Wettbewerbsrecht verstoße. Apple selbst hatte bisher jedoch stets jegliche Vorwürfe von sich gewiesen.

Quelle: Epic Games