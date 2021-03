Schräge Aktion: Alternate nimmt Bewerbungen für den Kauf einer PS5 entgegen

Kurios: Der Händler Alternate hat wieder Exemplare der Sony PlayStation 5 auf Lager – über 5.000 Exemplare, um genau zu sein. Die will man nun natürlich verkaufen und möglichst in die Hände von Gamern und nicht von Scalpern bringen. So weit, so gut. Dann wird es jedoch etwas abenteuerlich. So sollen Gamer dem Händler eine „Bewerbung“ inklusive Motivationsschreiben schicken, um ein begehrtes Exemplar der Spielekonsole zu erhalten, die seit dem Erscheinen im November 2020 vergriffen ist.

Wer sich darauf einlassen möchte, hat bis Mitternacht Zeit, um sich zu bewerben. Abseits eines Motivationsschreibens sind auch Verweise auf eigene YouTube-Kanäle oder Social-Media-Profile möglich, um Alternate zu überzeugen. Ob der Händler sich das alles manuell und ausführlich durchschauen wird, lässt sich aber nur schwer einschätzen. An sich ist die Absicht, auf diese Weise Scalper abzuschrecken, natürlich lobenswert.

Wir geben echten Gaming-Fans ❤️ die Chance zum Kauf einer #PS5! https://t.co/s3JVDW4RuA Bots sind eine Plage, deshalb wollen wir sicherstellen, dass auch wirklich nur echte GamerInnen eine der begehrten @PlayStationDE 5 Konsolen erhalten. Alle Infos zur Aktion über den Link! 😊 pic.twitter.com/q9W1BmNGei — ALTERNATE (@alternate_de) March 11, 2021

Weniger lobenswert ist das fast schon dreiste Upselling, das Alternate betreibt. Denn die PlayStation 5 kann nicht für sich erworben werden. Wer die Konsole kaufen möchte, muss zwangsweise die beiden Spiele „Dirt 5“ und „Nioh Collection“ sowie einen zweiten Controller dazu nehmen. Dies gilt zumindest für die PS5 mit Disc-Laufwerk. Bei der Digital Edition will Alternate die Konsole nur rausrücken, wenn im Bundle ebenfalls ein zweiter Controller, die PlayStation Camera plus ein Abonnement für PS Plus mitgenommen werden. Dadurch belaufen sich die Verkaufspreise der Pakete dann auch auf jeweils 799 bzw. 599 Euro.

Quelle: Alternate