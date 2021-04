„Tales of the Neon Sea“ aktuell gratis bei EPIC

Diese Woche bietet der EPIC Games Store das Krimi-Adventure-Spiel „Tales of the Neon Sea“ gratis an. Dieses Pixel-Art-Abenteuer im Retro-Stil spielt in einem Cyberpunk-Stadtbild, in dem man auf unzählige zu untersuchende Gegenstände, versteckte Überraschungen und interaktive NPCs stößt. Jedes Detail sollte analysiert werden um herauszufinden, was sich hinter dem schweren Nebel verbirgt.

Anzeige

„Tales of the Neon Sea“ ist 2018 erschienen und wurde in der Indie-Szene mehrfach ausgezeichnet, sowohl für seine visuelle, künstlerische Darstellung als auch das Game-Design. Der Spieler übernimmt die Rolle von Rex, einem erfahrenen Polizisten, der zum hartgesottenen Detektiv wurde. Man untersucht das Verbrechen in einer Cyberpunk-Welt der Zukunft, in der die Sonne zwar verdeckt ist, aber die Neonlichter gehen nie aus. Es gilt, einen seltsamen Mordfall mit Hinweisen auf einen Roboteraufstand zu lösen.

Die Illusionen der Vergangenheit, die seltsame Ausrüstung im Gehirn, mysteriöse Beweise und der Schatten mit einer Schnabelmaske. Alle weisen auf einen Serienmordfall von vor 13 Jahren hin. Ein halbmechanischer Gott manipuliert das Schicksal aller in dieser Utopie. Rebellen lauern im Dunkeln, in der unterirdischen Welt, in den chaotische Slums. Der Detektiv sucht nach Hinweisen und will unerfüllte Wünsche beenden.

„Tales of the Neon Sea“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 8. April kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store