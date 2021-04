Hartware Oster-Gewinnspiel 2021 geht zu Ende

Unser diesjähriges Oster-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit be quiet! und LC-Power geht an diesem Sonntag zu Ende, deshalb hier nochmal ein Hinweis darauf. Zu gewinnen gibt es ein Bundle aus Pure Base 500DX White Gehäuse, Pure Power 11 CM 700W-Netzteil und Pure Rock 2 CPU-Kühler von be quiet! sowie zwei Micro-ATX-Gehäuse von LC-Power: „Gaming 711MW Daybreak_X“ und „Gaming 711MB – Nightbreak_X“.

Unser Hauptpreis umfasst gleich drei Gewinne. Das be quiet! Pure Base 500DX White Gehäuse steht im Zeichen von hohem Airflow und ist für höchste Performance und Kühlung optimiert. Drei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter sorgen für hohe Kühlleistung bei leisem Betrieb. Es gibt ARGB LEDs an der Front und im Gehäuse sowie einen USB 3.2 Gen.2 Typ-C Anschluss im Frontpanel. Passend zu diesem Gehäuse versorgt euch be quiet! zusätzlich mit einem Netzteil und eine Prozessorkühler.

Das Pure Power 11 700W CM steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau eines Multimedia- oder Multi-GPU-Gaming-Systems – es bietet die bestmögliche Kombination von Ausstattung, Leistung und Qualität.

Der Pure Rock 2 ist be quiet!‘s CPU-Kühler für leise Multimedia- und Grafikanwendungen. Mit 150W TDP Kühlleistung, vier 6-mm-Hochleistungs-Heatpipes, einem 120 mm großen Pure Wings 2 PWM-Lüfter und der Möglichkeit, den Kühler mühelos von oben zu verbauen, bietet er ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als zweiten und dritten Preis stehen zwei Gaming 711MW Micro-ATX-Gehäuse von LC-Power bereit. Das je nach Modell schwarze oder weiße Design-Frontpanel mit einer edlen RGB-Säule sorgen für eine attraktive Optik. Die Farbe der Wahl kann hierbei ganz einfach per Knopfdruck am I/O-Panel oder durch die RGB-Mainboard-Software eingestellt werden. Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will, kann durch die getönte Seitenscheibe aus Hartglas das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen. Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu acht Gehäuselüfter montiert werden.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich die Ostereier in unseren Reviews finden und die Fragen entsprechend beantworten – schon seid ihr bei der Verlosung unserer Osterpreise dabei! Das Gewinnspiel läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 11. April 2021. Allen Teilnehmern viel Glück!

