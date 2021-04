Die Ostergewinnspiel-Gewinner 2021!

Am Sonntag ist unser Oster-Gewinnspiel 2021 zu Ende gegangen und die Gewinner wurden mittlerweile per Losentscheid ermittelt. Das Gewinnpaket von be quiet! mit Gehäuse, Netzteil und CPU-Kühler geht nach Troisdorf und die beiden Gehäuse von LC-Power machen sich in Kürze auf den Weg nach Pohlheim und zu einem weiteren Gewinner aus Troisdorf.

Anzeige

Die Ostereiersuche war natürlich sehr einfach und die Ostereier konnten in unseren Reviews sehr schnell durch ein paar Klicks gefunden werden. Somit gab es dann auch 96 Prozent korrekte Antworten der über 3800 Teilnehmer.

Da es also wieder eine große Auswahl unter den Teilnehmern gab, musste das Los entscheiden. Per Zufallsprinzip fiel die Entscheidung für den Hauptgewinn von be quiet! auf… David K. aus Troisdorf – herzlichen Glückwunsch! Für die beiden Gehäuse von LC-Power entschied sich der Zufallsgenerator für Dominik B. aus ebenfalls Troisdorf und für Michael B. aus Pohlheim – Glückwünsche natürlich auch für euch, hoffentlich könnt ihr die Gehäuse gebrauchen!

Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und die Gewinne sind entweder bereits unterwegs oder sollten in wenigen Tagen auf die Reise gehen.

Alle anderen Teilnehmer seien auf das nächste Gewinnspiel vertröstet, es kommt bestimmt!

Quelle: Oster-Gewinnspiel 2021