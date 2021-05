Beliebtes „Among Us“ Indie-Spiel aktuell gratis

„Among Us“ (Englisch für „Unter uns“) ist ein Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel eines US-amerikanischen Indie-Studios und wurde auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Nachdem das Spiel bereits 2018 erschienen ist, verzeichnet es nach anfänglich geringen Nutzungszahlen seit Anfang Juli 2020 einen starken Spielerzuwachs und ist nun gratis erhältlich.

„Among Us“ ist ein Mehrspieler-Spiel und mit vier bis zehn Spielern spielbar. Die Spieler bekommen jeweils eine von zwei Rollen zugeordnet. Einer bis drei von diesen werden in jeder Runde zufällig als Verräter (Impostors, auf Deutsch: Hochstapler/Betrüger) ausgewählt, der Rest von ihnen sind Besatzungsmitglieder (Crewmates).

Das Spielgeschehen findet auf einer Karte statt, deren Böden und Räume die Spieler aus der Vogelperspektive sehen. Das Ziel der Besatzung ist es, alle ihre Aufgaben zu erledigen oder die Verräter zu identifizieren und zu eliminieren. Die Aufgabe der Verräter ist es, die Besatzung zu eliminieren und sie beim Erledigen ihrer Aufgaben zu sabotieren.

Besatzungsmitglieder erhalten zu Beginn jedes Spiels Aufgaben in Form von Minispielen, die auf der ganzen Karte verteilt sind und aus Wartungsarbeiten wie beispielsweise das Verdrahten der Elektrik und dem Betanken des Antriebs bestehen. Verräter bekommen eine Liste an gefälschten Aufgaben, um sich unter die Besatzung mischen zu können. Verräter können zusätzlich die Systeme auf der Karte sabotieren, Lüftungsschächte durchqueren (venting), andere Verräter erkennen und Besatzungsmitglieder töten.

Stirbt ein Besatzungsmitglied, so hinterlässt dieser eine Leiche und wird zu einem Geist. Ist die Spielfigur ein Geist, kann der zugehörige Spieler nur noch die ihm zugewiesenen Aufgaben erledigen, kann nicht mehr mit den anderen Spielern, deren Spielfiguren leben, in den Notfall-Treffen (meeting) kommunizieren und ist während des Spiels für die restlichen Spieler, deren Spielfiguren leben, unsichtbar. Alle Spielfiguren haben ein eingestelltes eingeschränktes Sichtfeld, wodurch es Spielern trotz der Vogelperspektive des Spiels ermöglicht wird, ihre Spielfigur vor anderen Spielern zu verstecken

Die Besatzung gewinnt, wenn sie entweder alle Aufgaben erledigt oder indem alle Verräter in den Notfall-Treffen durch Mehrheitsentscheid aus dem Schiff geworfen werden (ejecting). Damit die Verräter gewinnen, müssen diese entweder genügend Besatzungsmitglieder töten, sodass die Anzahl der Verräter dem der Besatzungsmitglieder entspricht, oder ein Sabotage-Countdown läuft ab, ohne dass die Besatzung rechtzeitig eingreift. [Quelle: Wikipedia]

Das Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel „Among Us“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 3. Juni kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games