Xiaomi klärt über seine Update-Zeitpläne auf

Xiaomi hat eine Mitteilung zur Gestaltung der kommenden System- und Sicherheits-Updates für seine aktuellen Smartphones veröffentlicht. So erhalten die meisten Modelle quartalsweise Aktualisierungen mit Sicherheits-Patches. Wie es für den Hersteller ein wenig typisch ist, so legt man sich aber nicht knallhart fest, sondern lässt sich etwas Spielraum offen. Denn man zwar verspricht man generell quartalsweise Updates, die Abstände zwischen den Aktualisierungen könnten jedoch stark variieren. Das begründet Xiaomi zum einen mit regionalen Unterschieden und Freigaben durch Mobilfunkanbieter und zum anderen damit, dass die Sicherheits-Updates teilweise auch einfach in MIUI-Updates eingearbeitet werden.

Dabei ist überraschend, dass Xiaomi seine aktuellen Modelle Mi 11 und Mi 11 Pro in den Listen bisher unterschlägt. Stattdessen taucht etwa das Mi A3 doppelt auf, denn es wird sowohl bei den monatlichen als auch den quartalsweisen Updates geführt. Die Begründung dafür ist offen. Vermutlich werkelt Xiaomi noch an den Listen und könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt erweitern und anpassen. Auch zu den Modellen mit Android Enterprise Recommended hat man Stellung bezogen. Die Details findet ihr unten.

Diese Geräte erhalten monatliche Sicherheits-Updates:

Mi A3

Mi A2

Mi A2 Lite

Diese Modelle erhalten quartalsweise Sicherheits-Updates:

Mi 10T Pro

Mi 10 T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 9T Pro

MI PLAY

Mi 10

Mi 10 lite 5G

Mi 10 Pro

MI 9

Mi 9 Lite

MI 9 SE

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi A3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

MIX 3

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Ultra

POCO C3

POCO F2 Pro

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO X2, POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi 7A

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 8A Pro

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi Go

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi 9T

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro Max

Updates für Geräte aus dem Bereich Android Enterprise Recommended:

Device marketing name Security update support OS version update support Launch Security Update EOL Redmi Note 9 Pro Security update support end date: May. 2023

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 10

Future version: Android 11 2020-5 2023-5 Redmi 9 Security update support end date: Jun. 2023

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 10

Future version: Android 11 2020-6 2023-6 Mi 10T Lite Security update support end date: Oct. 2023

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 10

Future version: Android 11 2020-10 2023-10 Mi 10T Security update support end date: Oct. 2023

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 10

Future version: Android 11 2020-10 2023-10 Mi 10T Pro Security update support end date: Oct. 2023

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 10

Future version: Android 11 2020-10 2023-10 Redmi Note 10 5G Security update support end date: Apr. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-4 2024-4 Redmi Note 10 Pro Security update support end date: Mar. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-3 2024-3 Redmi Note 10S Security update support end date: Mar. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-4 2024-4 Mi 11 Lite 5G Security update support end date: Apr. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-4 2024-4 Mi 11 Ultra Security update support end date: Apr. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-4 2024-4 Redmi 9T Security update support end date: Dec. 2020

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2020-12 2023-12 Redmi Note 10T 5G Security update support end date: Apr. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-4 2024-4 Redmi Note 10 Pro Max Security update support end date: Mar. 2024

Frequency of security update: Every 90 days Shipped version: Android 11

Future version: Android 12 2021-3 2024-3

Quelle: Xiaomi