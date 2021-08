Oppo startet Sommer-Angebote: 16 % Rabatt auf Smartphones, Kopfhörer und mehr

Der Hersteller Oppo startet seine Sommer-Angebote: Dabei wirbt man mit einer Mehrwertsteuer-Aktion. Das ist aber, wie auch vergangene Angebote von etwa Media Markt oder Saturn gezeigt haben, streng genommen ein wenig irreführend. Denn natürlich muss die Mehrwertsteuer am Ende dennoch gezahlt werden. So wirbt man dann auch mit einem Rabatt von 19 % – eben der Mehrwertsteuer in Deutschland, weist aber im Kleingedruckten doch darauf hin, dass am Ende ein Rabatt von ca. 16 % herauskommt.

Grund: Man bezieht hier den Mehrwertsteueranteil auf den Netto-Preis, der effektive Rabatt wird allerdings anhand des für den Endverbraucher relevanten Brutto-Preises berechnet. Ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro, 119 Euro – 15,966% = 100 Euro. Aus gesetzlichen Gründen ist es auch gar nicht möglich, die Mehrwertsteuer als solche zu streichen. Auf dem Kassenbon bzw. der Rechnung wird daher weiterhin eine Mehrwertsteuer ausgewiesen, welche sich auf den reduzierten Betrag bezieht.

Die Aktion von Oppo läuft jedenfalls vom 16. August 2021 bis 30. August 201 in teilnehmenden MediaMarkt- und Saurn-Filialen sowie deren Online-Shops. Dort wird der Rabatt dann an der Kasse abgezogen. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Auch ist die Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Welche Geräte nehmen nun teil? Nun das sind alle aktuellen Oppo-Smartphones und deren Zubehör – etwa die Oppo Watch oder die Oppo-Kopfhörer der Reihe Enco.

Im Rahmen der Aktion sind somit beispielsweise aktuelle Smartphones wie das Oppo Find X3 Lite 5G (UVP 449 Euro) mit 65W SuperVOOC 2.0 Schnellladen, das Oppo A54 5G (UVP 269 Euro) mit einem 5.000 mAh starkem Akku und das Oppo A74 (UVP 249 Euro) mit AMOLED Display vergünstigt zu kaufen. Eventuell ist da ja etwas für den ein oder anderen Leser von Interesse.