Android 12L für Foldables und Tablets vorgestellt

Android 12L kommt: Dabei handelt es sich um einen Ableger von Android 12, der speziell für größere Bildschirme, also Tablets und Foldables, optimiert wurde. Diese Woche wurde das Betriebssystem vorgestellt, welches Entwicklern auch schon als Preview zur Verfügung steht, damit sie damit experimentieren bzw. ihre Apps optimieren können. Änderungen gibt es in Android 12L beispielsweise in Form einer neuen Taskleiste an der Unterseite, welche das Wechseln zwischen Apps erleichtern soll.

Außerdem hat Google die Schnelleinstellungen in die linke, obere Ecke des Bildschirms verschoben. Dort nutzt man nun zwei Spalten, denn die Benachrichtigungen ruhen dann neben den Shortchuts für Wi-Fi, Bluetooth, GPS und Co. an der rechten Seite. So will man die Fläche größerer Screens sinnvoller ausnutzen. Google möchte dieses Layout für alle Bildschirme ab 600 dp aktivieren.

Erscheinen soll das Betriebssystem Android 12L allerdings erst 2022. Denkbar ist auch, dass Google parallel zur Veröffentlichung des Systems direkt ein eigenes Foldable mit ins Rennen schickt. Denn darum rankten sich in der Vergangenheit bereits Gerüchte. Auf jeden Fall sollten von Android 12L abseits von Tablets eben Foldables profitieren wie beispielsweise das Galaxy Z Fold3. Man darf gespannt sein, wie schnell und gut Entwickler ihre Apps dann auch für diesen Ableger anpassen.

Quelle: Google